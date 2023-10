Osiedle Awipolis powstaje u zbiegu ul. Awicenny, Chachaja i Jordanowskiej we Wrocławiu. W ostatniej części inwestycji deweloper zaplanował budynek z 56 mieszkaniami o powierzchni od 42 do 86 mkw. Lokale na najwyższym piętrze będą mieć nawet 4,5 m wysokości.

Wszystkie mieszkania będą wyposażone w instalacje inteligentnego domu. W zależności od liczby pokoi będą to czujniki światła, temperatury, dymu. Nabywcy czteropokojowych lokali będą mieć do dyspozycji m.in. urządzenie do sterowania głosowego całym systemem, a pięciopokojowych - elektroniczny zamek drzwi wejściowych.

Awipolis, jak mówi deweloper, wpisuje się w koncepcję 15-minutowego miasta.