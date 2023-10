Nowe mieszkania. Kolejne rekordy pobite

Dwucyfrowy wzrost

Marek Wielgo podkreśla, że taką oazą przestały być we wrześniu miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, gdzie średnia cena mkw. mieszkań z miesiąca na miesiąc podskoczyła aż o 7 proc. - W efekcie była o 12 proc. wyższa niż grudniu ubiegłego roku – szacuje. - Dwucyfrowy wzrost średniej we Wrocławiu i Poznaniu nie jest niespodzianką, choć należy odnotować, że po sierpniowym przyspieszeniu cenowym, we wrześniu odnotowaliśmy w tych metropoliach „tylko” 1-proc. podwyżkę - mówi ekspert.



Ekspert podkreśla, że w Krakowie, Warszawie i Trójmieście, można mówić o rekordowym od czasu kryzysu finansowego w 2008 r. wzroście średniej ceny mkw. - W ciągu 12 miesięcy nowe mieszkania dostępne w ofercie deweloperów w Krakowie podrożały średnio na metrze aż o 28 proc., w Trójmieście - o 19 proc., a w Warszawie – o 18 proc. – wskazuje.

I dodaje, że z punktu widzenia kupujących rosnące ceny w ofercie deweloperów znacznie lepiej obrazuje ich struktura. - Na przykład w Krakowie, gdzie średnia cena mkw. nowych mieszkań wrosła najbardziej, oferta lokali z ceną poniżej 10 tys. zł za mkw., skurczyła się w tym roku z 21 do 5 proc. Za to odsetek mieszkań z ceną powyżej 15 tys. zł za metr zwiększył się z 18 do 46 proc. – mówi Wielgo. - Spektakularne zmiany w strukturze cenowej odnotowaliśmy również m.in. w Warszawie i Trójmieście, a we wrześniu - także w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jeszcze miesiąc wcześniej 55 proc. mieszkań w ofercie śląskich deweloperów miało cenę poniżej 9 tys. zł za mkw. Dziś udział takich lokali wynosi 46 proc. Natomiast z 14 do 23 proc. zwiększył się odsetek takich, za które trzeba zapłacić ponad 12 tys. zł za metr.