Oferta nowych mieszkań dramatycznie się kurczy

Mat.prasowe

W tej sytuacji otwarte pozostaje pytanie, kiedy deweloperzy zaczną odmrażać swoje inwestycje, także te „rozpoczęte”. I czy może to nastąpić jeszcze w tym roku? Eksperci zwracają uwagę, że deweloperom przestały spędzać sen z powiek rosnące koszty budowy. - Z drugiej strony muszą nabrać przekonania, że wzrost popytu na mieszkania nie jest krótkotrwały. Pamiętajmy, że kumulował się on przez ostatnich kilkanaście miesięcy na skutek dramatycznego spadku dostępności kredytów mieszkaniowych - przypominają. - Co prawda w tym roku wyraźnie się ona poprawiła, ale ryzyko wzrostu inflacji wciąż martwi wielu ekonomistów. A bez powrotu optymizmu w kwestii rozwoju gospodarki, trudno liczyć na gwałtowny wzrost aktywności inwestycyjnej firm deweloperskich.

– Sam dopalacz w postaci „Bezpiecznego Kredytu 2 proc.” najwyraźniej nie wystarcza. Tym bardziej, że za kilka miesięcy akcja kredytowa może zostać zastopowana, gdyż skończą się pieniądze zarezerwowane w przyszłorocznym budżecie na dopłaty do „Bezpiecznego Kredytu 2 proc.” – zaznacza Marek Wielgo. - Duże firmy deweloperskie najpewniej będą rozpoczynać budowy w największych metropoliach, bo mają tam banki ziemi i dostęp do finansowania swoich inwestycji. Widać to po sierpniowych danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Rzeszowie i Poznaniu. W dużo gorszej sytuacji są małe i średnie firmy deweloperskie. Wiele z nich działa głównie na rynkach lokalnych. Dopóki nie wyklaruje się sytuacja gospodarcza, banki nie będą paliły się do finansowania realizowanych tam inwestycji.