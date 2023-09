Na rynku mieszkań wciąż gorąco. Znikają małe lokale

Poseł KO: Rafał Trzaskowski premierem? To naturalny kandydat na prezydenta

Dziś nikt nie kwestionuje mandatu Andrzeja Dudy, myślę, że to co mu najbardziej grozi to odpowiedzialność polityczna przed Trybunałem Stanu - mówił w TVN24 poseł Koalicji Obywatelskiej, Adam Szłapka.