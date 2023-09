Kiedy spadnie gorączka na rynku mieszkań

Czas sprzedaży dobrze wycenionych mieszkań na dobrze skomunikowanych osiedlach to średnio ok. 30 dni – jeśli zakup jest za gotówkę, i ok. 45, jeśli jest to transakcja kredytowa.

Lokale są często kupowane już po pierwszych prezentacjach lub w pierwszym dniu otwartym. Kupujący dobrze wiedzą, że nie należy się za długo zastanawiać i przeciągać decyzji o zakupie, bo za chwilę mieszkanie może być sprzedane.

Ofertami, które wciąż „wiszą” na rynku, są jedynie duże, ponad 80-100-metrowe mieszkania, których cena całkowita jest bardzo wysoka – ponad 1,6-2 mln zł. Takie lokale sprzedają się rok, a nawet dłużej, choć cena mkw. jest o ok.20 proc. niższa niż mieszkań 40-50 metrowych, nie wspominając o kawalerkach.

Rynek jest rozgrzany, na co wpływ ma m.in. rządowy kredyt z dopłatą. Ale co ciekawe, w naszym podwarszawskim oddziale, wciąż ok.75 proc. transakcji to transakcje gotówkowe, a kredytem 2 proc. posiłkuje się ok. 10 proc. klientów.

Nabywcy są świadomi, że podaż mieszkań nie nadąża za popytem. Obawiają się, że odkładając zakupy, za rok czy dwa lata, zapłacą więcej. Taniej po prostu nie będzie.

W ciągu najbliższego roku popyt z pewnością nie spadnie, ceny również. Być może galopujące ceny sprawią, że mało kogo będzie stać na mieszkanie, więc będziemy lokale wynajmować, podobnie jak np. w Niemczech.