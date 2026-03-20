O podatku „od biznesu mieszkaniowego” Lewica mówi od dawna. Jak tłumaczy Anna Maria Żukowska, szefowa klubu tej partii, z przygotowaniem projektu ustawy czekano na podpisanie przez prezydenta ustawy o portalu Dom, który będzie prezentował transakcyjne ceny mieszkań i domów.

Reklama Reklama

– Da to możliwość wyceny nieruchomości – tłumaczy Żukowska. – Zmieniamy filozofię opodatkowania. Odchodzimy od podatku od nieruchomości na rzecz podatku od wartości – wyjaśnia. Ważny będzie metraż i rok budowy mieszkania.

Masz dwa mieszkania? Możesz spać spokojnie

Poselski projekt Lewicy zakłada, że podatkiem „od wartości” zostanie objęta każda nieruchomość mieszkaniowa. – Ale progresja będzie od trzeciego mieszkania – zaznacza Anna Maria Żukowska. – Pierwsza i druga nieruchomość będzie miała taki sam przelicznik jak dziś.

Posiadacze dwóch nieruchomości nie mają więc powodów do obaw. – Tu się nic nie zmienia, a w niektórych przypadkach ten podatek może być mniejszy niż dziś, jeśli są to np. duże nieruchomości w peryferyjnych, nieatrakcyjnych miejscach – mówi Żukowska.