OGŁOSZENIE
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku ul. Chemików 7, 09-411 Płock ogłasza dnia 05.03.2026 roku przetarg nieograniczony na sprzedaż:
Nieruchomości lokalowych mieszkalnych:
1. Warszawa ul. Podchorążych 39 lok. 1A, województwo mazowieckie; powierzchnia użytkowa 61,72 m² (KW WA2M/00179560/9, Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów) – cena wywoławcza 1.277.000,00 PLN netto
2. Warszawa ul. Grochowska 217 m 6, województwo mazowieckie; powierzchnia użytkowa 124,17 m² (KW WA6M/00472564/9, Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów) – cena wywoławcza 2.300.000,00 PLN netto
3. Warszawa ul. Twarda 1 m 35, województwo mazowieckie; powierzchnia użytkowa 63,06 m² (KW WA4M/00115879/6, Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów) – cena wywoławcza 1.789.000,00 PLN netto
4. Warszawa ul. Syreny 4/1, województwo mazowieckie; powierzchnia użytkowa 75,02 m² (KW WA4M/00472200/6 i KW WA4M/00393480/4, Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów) – cena wywoławcza 2.032.000,00 PLN netto
Oferty należy składać do dnia 15.05.2026 roku na adres:
ORLEN S.A
Obszar Administracji, Dział Analiz, Przetargów i Podróży Służbowych
09-411 Płock, ul. Chemików 7
Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 30.09.2026 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania ofert dostępne są na stronie internetowej ORLEN S.A.
