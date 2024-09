Kabina prysznicowa do małej łazienki

Planując zakup kabiny prysznicowej do małej łazienki, należy wykonać pomiary pomieszczenia. Przede wszystkim musi być odpowiednio dobrana do wielkości łazienki. Przy dopasowywaniu kabiny prysznicowej do układu łazienki warto wziąć pod uwagę: optymalizację przestrzeni, zachowanie funkcjonalności, integrację z resztą pomieszczenia i dostosowanie do instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Przy wyborze kabiny prysznicowej istotny jest kształt kabiny. Kwadratowa lub półokrągła łatwo wpasowuje się w narożniki, oszczędzając miejsce. Dla estetyki ważne jest dopasowanie urządzenia do reszty pomieszczenia: armatury, płytek i mebli. W nowoczesnych aranżacjach doskonale prezentuje się kabina, w której zastosowane zostało szkło przezroczyste, ponieważ wizualnie powiększa wnętrze, co jest szczególnie istotne w małej łazience. Kabina szklana jest lekka i subtelna, co jest ważne przy niewielkim metrażu łazienki.

Kabiny prysznicowe ze szkła hartowanego – zalety

Bardzo często to grubość szkła wpływa na wybór kabiny prysznicowej. Jest on spowodowany głównie bezpieczeństwem, szczególnie gdy w domu są dzieci, osoby starsze lub panują trudne warunki związane z wysoką wilgotnością i dużymi zmianami temperatur. Szkło hartowane jest odporne na uderzenia, uszkodzenia i zarysowania, a przy tym łatwe w utrzymaniu. W sklepie internetowym lazienkaplus.pl dostępne są nowoczesne kabiny prysznicowe, idealnie wpisujące się w minimalistyczny i stylowy wygląd łazienki. Do innych korzyści kabin prysznicowych ze szkłem hartowanym należą:

łatwość czyszczenia – szkło hartowane jest gładkie i odporne na osadzanie się kamienia oraz innych zanieczyszczeń. Wiele modeli oferuje specjalne powłoki, które jeszcze bardziej ułatwiają utrzymanie powierzchni w czystości.

grubość szkła – w kabinach prysznicowych do małych łazienek wystarczające jest szkło o grubości: 6 mm, natomiast w intensywnie użytkowanych przestrzeniach większą trwałość zapewni szkło: 8-10 mm.

uniwersalność zastosowania – kabiny prysznicowe ze szkłem hartowanym mogą być stosowane łazienkach o dowolnym metrażu. Dobrze komponują się z różnymi stylami aranżacji.

Wybór kabiny prysznicowej ze szkła hartowanego jest idealny w sytuacjach, gdy łazienka ma być bezpieczna, trwała, nowoczesna, a jednocześnie estetyczna i funkcjonalna.

Kabiny prysznicowe przyścienne – czym się charakteryzują?

Kabiny prysznicowe przyścienne dają większą elastyczność przy planowaniu przestrzeni. Przylegają do ściany jedną stroną, podczas gdy pozostałe elementy mogą być wyposażone w drzwi lub ścianki, zapewniając wygodne wejście do środka. Integralną częścią kabiny jest brodzik prysznicowy, zapewniający komfort, funkcjonalność i estetykę, ale też chroniący łazienkę przed zalaniem.

Brodziki dostępne w różnych kształtach, takich jak prostokątne, kwadratowe czy asymetryczne, co umożliwia wybór idealnego modelu, pasującego zarówno do dużych, jak i mniejszych łazienek. Możliwy jest również wybór systemu drzwi, takich jak uchylne czy przesuwne, pozwala na dostosowanie kabiny do konkretnego układu łazienki. Dodatkowo mogą być wyposażone w hydromasaż i półki, co podnosi ich funkcjonalność. Kabiny prysznicowe przyścienne to stylowe i praktyczne rozwiązanie, które pasuje zarówno do nowoczesnych, jak i bardziej klasycznych wnętrz.

Materiał Promocyjny