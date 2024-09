Z PKP do PFR. Kim jest nowy prezes firmy zarządzającej państwowymi mieszkaniami

Grzegorz Tomaszewski zastąpił Wojciecha Caruka, który kierował PFR Nieruchomości od 2020 r., a wcześniej pracował w sektorze prywatnym (GTC, Dom Development, Immobel Poland, Skanska Residential Development Poland).

Konkurs na nowych członków zarządu PFR Nieruchomości odbył się w lipcu. Poza Tomaszewskim do zarządu powołano Elżbietę Chmiel związaną z PFR Nieruchomości od roku – była dyrektorką pionu finansów i IT. Wcześniej pracowała dla grupy GEZE w Polsce, Czechach i na Słowacji.

Dwa państwowe portfele mieszkań

Fundusz Mieszkań na Wynajem to pierwszy w Polsce duży komercyjny fundusz PRS, który jednak dał się wyprzedzić prywatnym graczom. W portfelu ma około 2 tys. lokali w największych miastach. W 2021 r. jeden z projektów - Nowy Nikiszowiec w Katowicach – otrzymał od redakcji „Rzeczpospolitej” nagrodę Real Estate Impactor w kategorii „Wizja zmieniająca oblicze miasta”. Tradycyjnie portfel FMnW typowany jest jako możliwy REIT mieszkaniowy, gdyby stosowna ustawa została przyjęta.

Fundusz Mieszkań dla Rozwoju to projekt bardziej społeczny, jest realizowany we współpracy z samorządami, inwestuje w mniejszych miejscowościach i skierowany jest do osób, które nie posiadają zdolności kredytowej, ale mają zdolność czynszową. Przewidziane jest tu dojście do własności mieszkań.