Na Międzynarodową Stację Kosmiczną wyruszyła "misja ratunkowa"

Start doszedł do skutku po tym, jak kilkakrotnie przekładano termin – ostatnio w związku z huraganem Helene. Przewiduje się dokowanie Crew-9 na ISS w niedzielę o godz. 23:30 czasu polskiego.

Powrót na Ziemię w przyszłym roku

Po dotarciu na Międzynarodową Stację Kosmiczną Hague i Gorbunow będą prowadzić pięciomiesięczną misję naukową. Po jej zakończeniu w lutym wrócą na Ziemię wraz z parą amerykańskich astronautów Barrym Wilmore'em i Sunitą Williams, którzy przybyli na ISS w czerwcu statkiem Starliner firmy Boeing.

Wilmore i Williams mieli wrócić na Ziemię po siedmiu dniach, ale ze względu na problemy techniczne z kapsułą NASA podjęła decyzję, że pozostaną oni w kosmosie do lutego 2025 r.

W związku z tą sytuacją NASA ograniczyła skład załogi Crew-9 – pierwotnie wyznaczone do misji naukowe Zena Cardman i Stephanie Wilson zostały z niej wykluczone. Mają one zostać wyznaczone do kolejnego lotu na ISS.