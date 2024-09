Wyjaśnia, że brak dopływu młodych nauczycieli „ukrywa się” kosztem nadmiernego obciążanie godzinowego tych już pracujących, stałe zastępstwa trwające przez cały rok szkolny czy zatrudnianie osób w zaawansowanym wieku emerytalnym. I przypomina, że to nauczyciele oraz dyrektorzy stoją na „pierwszej linii", zmuszeni do rozwiązywania problemów wynikających ze zbyt licznych grup na zajęciach praktycznych, niedofinansowania czy obowiązku realizacji z minimum podstawy programowej.

Czytaj więcej Zadania Samorządy nie chcą płacić na nauczycieli W ocenie władz lokalnych edukacja nie jest sprawą wójta czy burmistrza, a państwa.

Szkoła przegrywa z prywatnymi firmami – nie zapłaci nauczycielom tyle, co one

Brak wykwalifikowanych specjalistów, którzy mają uczyć młodych to palący problem również zdaniem Kamila Tomkowicza, członka zarządu Our Future Foundation - fundacji walczącej o dostęp do wysokiej jakości edukacji, również dla uczniów z mniej uprzywilejowanych środowisk.

- Powodem jest przede wszystkim fakt, że szkoła konkuruje o nich z sektorem prywatnym, proponując im niższe stawki. Trudno w takiej sytuacji pozyskać nauczycieli potrafiących obsługiwać zaawansowane technologie i mogących przygotowywać młodych ludzi do podjęcia zawodu – analizuje ekspert.

Zdaniem fundacji biznes trzeba zachęcać, by dokładał się do pensji tych pedagogów. On sam powinien też przewidywać, że np. jeśli dziś wiadomo, iż za kilka lat będziemy potrzebowali specjalistów z dziedziny energetyki jądrowej, powinniśmy kształcić ich już teraz.

Przedstawiciel fundacji przypomina, że NIK zwraca też uwagę na konieczność dostrzegania lokalnych potrzeb w kwestii kształcenia. - Każdy region ma swoją specjalizację, np. na Podkarpaciu rozwinięty jest sektor lotniczy, więc wszelkie profesje związane z wytwarzaniem części do samolotów, mechaniką, budowaniem silników odrzutowych są pożądane, i w tych zawodach łatwo jest znaleźć pracę – precyzuje.