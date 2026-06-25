Piotr Rogucki rozpoczyna wyjątkowy projekt artystyczny „Rogucki x 30”, przygotowany z okazji 30-lecia działalności scenicznej. Rozpisane na lata 2026–2028 przedsięwzięcie ma być nie tyle jubileuszowym podsumowaniem, co otwarciem nowego etapu twórczej drogi artysty. W jego ramach powstaną nowe utwory, albumy, autorskie formaty sceniczne oraz koncerty, które pozwolą spojrzeć na dorobek Roguckiego z nowej perspektywy.

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Rogucki x 30 – jubileusz jako proces twórczy

Projekt „Rogucki x 30” został pomyślany jako wielowymiarowa opowieść zbudowana z doświadczeń, wspomnień, archiwów, obrazów i artystycznych poszukiwań. Jak podkreśla sam artysta, nie jest to zamknięta narracja o przeszłości, lecz proces skupiony przede wszystkim na przyszłości.

– Trzy dekady na scenie to masa emocji, wspomnień i doświadczeń. Trudno ująć to słowami. Nauczyłem się, że najwięcej satysfakcji przynosi wspólnota, że praca kolektywna i czerpanie z entuzjazmu jest najbardziej twórcze i inspirujące. Dlatego zawsze dążę do wspólnotowego działania i uwielbiam się dzielić – mówi Piotr Rogucki.

Jak dodaje, projekt staje się przestrzenią wymiany doświadczeń z publicznością, współpracownikami i bliskimi.

– W projekcie „Rogucki x 30” dzielę się swoim doświadczeniem i przemianą, własnymi transmutacjami – z fanami, z artystami, z bliskimi. To bardzo kreatywny i żywy proces, dzięki któremu patrzę w przyszłość, a nie w przeszłość. 30 lat to nowe otwarcie – podkreśla artysta.

Trasa „Transmutacje” otwiera jubileuszowy projekt

Pierwszym etapem przedsięwzięcia będzie jesienna trasa koncertowa Rogucki & Normalni Ludzie pod hasłem „Transmutacje”. Program koncertów obejmie utwory z różnych etapów kariery artysty – zarówno solowej, jak i związanej z zespołami Coma oraz Karaś/Rogucki.

Znane kompozycje otrzymają nowe aranżacje przygotowane przez zespół Normalni Ludzie. W repertuarze znajdzie się również premierowy materiał.

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Motywem przewodnim koncertów będzie przemiana i nieustanne poszukiwanie nowych środków wyrazu. Jak zapowiadają organizatorzy, „Transmutacje” mają być opowieścią o twórczej energii, zmianie i artystycznej wolności.

Muzyka, teatr i performance w jednym wydarzeniu

Istotnym elementem projektu będzie rozbudowana warstwa wizualna i performatywna. Rogucki połączy muzykę z teatrem, słowem, obrazem i działaniami performatywnymi, tworząc wielowymiarowe widowisko.

Koncerty mają stanowić zaproszenie do świata wyobraźni artysty – przestrzeni pełnej wspomnień, symboli, emocji i osobistych odniesień. Organizatorzy podkreślają, że nie będzie to klasyczna trasa koncertowa, lecz autorskie doświadczenie łączące różne dziedziny sztuki.

Daty trasy „Transmutacje” 2026 25 października – Gdańsk, B90; 30 października – Kraków, Studio; 31 października – Łódź, Wytwórnia; 6 listopada – Wrocław, Hala Stulecia (Sala WCK); 29 listopada – Katowice, Miasto Ogrodów; 15 grudnia – Warszawa, Stodoła

Trasie będzie towarzyszyć wydanie koncertowego albumu „Transmutacje”. Płyta Rogucki & Normalni Ludzie ukaże się w październiku i stanie się jednym z pierwszych muzycznych dokumentów projektu „Rogucki x 30”.

Artysta wielu dziedzin

Piotr Rogucki od trzech dekad rozwija działalność na styku muzyki, teatru, literatury i performance'u. Szerokiej publiczności znany jest przede wszystkim jako lider zespołu Coma, jednej z najważniejszych polskich formacji rockowych XXI wieku. Równolegle realizował projekty solowe, literacko-muzyczne oraz przedsięwzięcia tworzone wspólnie z Kubą Karasiem.

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Artysta jest również aktorem teatralnym i filmowym. W ostatnich latach wystąpił m.in. w produkcjach „Wielka woda”, „Minuta ciszy”, „Matki pingwinów”, „Wróbel”, „Heweliusz” i „Langer”.

W 2026 r. zainicjował także projekt CZULE – przestrzeń współpracy i rozwoju działań artystycznych.