Zmarł Wojciech Trzciński, kompozytor przebojów i legendarnej „Kolędy nocki”

„Kolęda nocka” i „Psalm stojących w kolejce”

Był też Wojciech Trzciński kompozytorem muzyki filmowej i teatralnej. Szczególne jednak miejsce w jego dorobku zajmuje musical czy raczej rockowe oratorium „Kolęda nocka” z poetyckimi tekstami Ernesta Brylla. Powstało w gorących posierpniowych momentach 1980 roku i oddawało nastroje polskiego społeczeństwa zmęczonego trudami codziennego życia, co najlepiej wyraził śpiewany przez Krystynę Prońko wstrząsający „Psalm czekających w kolejce”, który dobitnie wyrażał atmosferę tamtego okresu.

Były też w „Kolędzie nocce” odwołania do wydarzeń z grudnia 1970 roku, a także gniew i bunt 1980 roku. Na musical wystawiony w Teatrze Muzycznym w Gdyni przez cały 1981 roku przyjeżdżali widzowie z kraju lub też „Kolęda nocka” jeździła na występy gościnne po Polsce. Zyskała miano polskiego „Hair”, który to musical był zapisem buntu młodych Amerykanów wobec wojny w Wietnamie.

Po ogłoszeniu stanu wojennego „Kolęda nocka” została zdjęta z afisza, a dekoracje do przedstawienia, które odwoływały się m. in. do dźwigów Stoczni Gdańskiej, zniszczono. Wcześniej jednak „Psalm stojących w kolejce” zdobył nagrodę na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Wojciech Trzciński, dyrektor i inicjator „Fryderyków”

Był też Wojciech Trzciński człowiekiem niesłychanie aktywnym w środowisku muzycznym, nie tylko dlatego, że pełnił rozmaite funkcje kierownicze w TVP czy miał okresy dyrektorowania na festiwalach w Opolu i w Sopocie. Należał do inicjatorów powołania nagrody przemysłu fonograficznego „Fryderyk” czy stworzył ośrodek dla kultury alternatywnej wszelakich spotkań artystycznych Fabryka Trzciny na warszawskiej Pradze Za tę inicjatywę otrzymał Paszport „Polityki”.