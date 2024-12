Będzie kolejna płyta Nine Inch Nails? Lider zespołu zapowiada powrót

Choć Ross pojawiał się w roli producenta przy materiałach Nine Inch Nails już od 2005 roku, to oficjalnie dopiero w 2016 roku stał się drugim stałym członkiem zespołu.

Mimo, że Reznor nigdy oficjalnie nie zawiesił działalności swojego najważniejszego projektu, to od dłuższego czasu nie opublikował żadnej nowej płyty.

Jednak ostatnio w mediach pojawiły się informacje, że Reznor oraz Ross jako Nine Inch Nails odpowiadać będą za muzykę do filmu „Tron: Ares”, który trafi do kin w październiku przyszłego roku. Do tych informacji dołączyły wieści o tym, że muzycy pracują nad nowym materiałem Nine Ich Nails. Sam Reznor przyznał, że zależy im na stworzeniu czegoś, co nie będzie tak rozczarowujące, jak współczesny pop.