Nie żyje Quincy Jones, producent „Thrillera” i „We Are The World”

Podobne zadania wykonywał dla Elli Fitzgerald, Peggy Lee, Sarah Vaughan i Dinah Washington. Jego solowe nagrania obejmowały „Walking in Space”, „Gula Matari”, „Smackwater Jack”, „You've Got It Bad Girl”, „Body Heat”, „Mellow Madness ”i „I Heard That!!”.

Quincy Jones w kinie

Na początku lat 60. zadebiutował w filmie jako kompozytor muzyki do „Lombardzisty” Sidneya Lumeta.

Potem skomponował „The Streetbeater”, który stał się motywem przewodnim sitcomu „Sanford and Son” z Reddem Foxxem. Skomponował też m.in. motywy przewodnie do seriali „Banacek” oraz „The Bill Cosby Show”.

Czytaj więcej Kultura "Thriller": Dreszczowiec Michaela Jacksona 30 listopada 1982 roku ukazał się album „Thriller”. Stał się największym płytowym szlagierem wszech czasów.

W 1968 roku Jones jako pierwszy Afroamerykanin został nominowany do Oscara za najlepszą oryginalną piosenkę – „The Eyes of Love” z filmu „Banning”.

Od końca lat 70. Jones próbował przekonać Milesa Davisa do ożywienia muzyki, którą nagrał na kilku klasycznych albumach z lat 50. w aranżacji Gila Evansa. W 1991 r. Davis ustąpił. Mimo zapalenia płuc zgodził się wystąpić na Montreux Jazz Festival. Album Miles & Quincy Live at Montreux był jego ostatnim – zmarł kilka miesięcy później.