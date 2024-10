Czeka nas wielki powrót Kate Bush?

W połowie lat 70. gitarzysta David Gilmour, zafascynowany niespotykanym talentem młodej Kate Bush, zafundował jej sesję w studiu nagraniowym oraz pomógł w podpisaniu kontraktu z wytwórnią płytową EMI.

Albumy i piosenki, które przyniosły sławę Kate Bush

W 1978 roku ukazał się bardzo pozytywnie przyjęty debiutancki album początkującej artystki „The Kick Inside”, do wydania którego Kate Bush przygotowywała się biorąc udział w licznych lekcjach śpiewu oraz tańca. Na pierwszy singiel z płyty Bush wybrała piosenkę „Wuthering Heights”, którą napisała pod wpływem zauroczenia powieścią Emily Brontë „Wichrowe wzgórza”. Utwór stał się hitem, który przyniósł wówczas zaledwie 19-letniej piosenkarce światową sławę. Za sprawą niesamowitych scenicznych występów oraz wydania trzech kolejnych dobrze przyjętych albumów artystka zyskała uznanie krytyków oraz wielu oddanych fanów.

W 1985 roku Bush wydała swój piąty album „Hounds of Love”, który, tak samo jak promujący go singel „Running Up That Hill”, stał się muzycznym fenomenem i do dziś uważany jest za jedno z najważniejszych muzycznych dzieł. Kolejne albumy Bush: „The Sensual World” (1989), „The Red Shoes” (1993) oraz „Aerial” (2005) również zostały pozytywnie odebrane.

W 2022 roku do fanów Kate Bush dołączyło nowe pokolenie, po tym, gdy utwór „Running Up That Hill” został wykorzystany w serialu Netfliksa „Stranger Things”.