Sean „Diddy” Combs aresztowany. Kłopoty gwiazdora rapu z majątkiem wartym 800 mln dolarów

Sean Combs na zdjęciu z 2018 r. REUTERS/Eduardo Munoz

Sean "Diddy" Combs i groźby

Jones stwierdził, że gigant hip-hopu, który zbudował karierę na hicie „I’ll Be Missing You”, opartym na „Every Breath You Take” The Police, w czasie sesji nagraniowej „Love Album: Off The Grid”, potajemnie odurzył go narkotykami, napastował fizycznie i zmusił do zabiegania o kontakty seksualne z prostytutkami oraz uczestniczenia w nich w okresie od września 2022 r. do listopada 2023 r.

73-stronicowy pozew został złożony, kiedy długoletnia partnerka Combsa, Casandra „Cassie” Ventura, w listopadzie 2023 r. oskarżyła go o gwałt oraz wykorzystywanie seksualne i psychiczne przez lata. Od tego czasu pięć kolejnych kobiet złożyło pozwy, zarzucając Combsowi, że dopuścił się napaści na tle seksualnym już wcześniej – na początku lat 90.

Czytaj więcej Muzyka popularna Amerykański raper Puff Daddy oskarżony o gwałt na piosenkarce Sean "Diddy" Combs, amerykański raper i producent muzyczny, znany również m.in. pod pseudonimem Puff Daddy, został oskarżony o gwałty i przemoc domową przez piosenkarkę.

Combs zawarł z Venturą szybką ugodę, a później przeprosił, gdy wideo uzyskane przez CNN pokazało, jak kopie, depcze i ciągnie po dywanie Venturę na hotelowym korytarzu. Założyciel firmy Bad Boy zaprzeczył jednak wszystkim późniejszym zarzutom. Prawnicy nazwali Jonesa kłamcą szukającym „niezasłużonego odszkodowania”.

Jones nie krył obaw. „Otrzymałem groźby. Diddy ma na swojej liście płac wiele osób na wielu różnych stanowiskach. Jest bardzo wpływowy (…). Wszyscy widzieli wideo Cassie i jak traktował ją na hotelowym korytarzu. To jest właśnie osoba, z którą mam do czynienia. (…) Biznes muzyczny wydaje się bardzo skorumpowany” - przekonywał. Prokuratorzy potwierdzają, że raper jest wpływową i niebezpieczną osobą.