Nie żyje Will Jennings. Twórca hitu z „Titanica" miał 80 lat

W wieku 80 lat w amerykańskim stanie Teksas zmarł Will Jennings, dwukrotny laureat Nagrody Akademii Filmowej za utwory "Up Where We Belong" do filmu "Oficer i dżentelmen" oraz "My Heart Will Go On" do "Titanica".

O śmierci słynnego tekściarza w rozmowie z dziennikiem "The Hollywood Reporter” poinformowała opiekunka Willa Jenningsa, Martha Sherrod. Jak podkreślała, na przestrzeni ostatnich lat zdrowie mężczyzny uległo znacznemu pogorszeniu.

Nie żyje twórca słynnego utworu z filmu „Titanic”. Kim był Will Jennings?

Will Jennings był słynnym autorem tekstów, członkiem Songwriters Hall of Fame – organizacji założonej w 1969 roku, której celem jest uhonorowanie i docenienie osiągnięć wybitnych twórców piosenek. Członkostwo w Songwriters Hall of Fame jest prestiżowym wyróżnieniem, przyznawanym artystom, którzy znacząco przyczynili się do rozwoju muzyki popularnej.