27 gitar z kolekcji Jana Borysewicza, lidera Lady Pank, na aukcji w Desa Unicum

W kolekcji Borysewicza do wyróżniających się modeli należy także Gibson SG kolejnej znakomitej amerykańskiej marki. Dokładnie Gibson Custom Shop R7 1957 Les Paul Goldtop Reissue , wyprodukowany w Stanach w 2014 roku, będący odwzorowaniem gitary Les Paul z 1957 rok. Nazwę tę nadano gitarze na cześć gitarzysty i wynalazcy Lesa Paula, który miał znaczący udział w projektowaniu instrumentu.

Jan Borysewicz gitarę tę wykorzystywał w utworach charakteryzujących się mocniejszym brzmieniem.

Estymacja gitary 40-70 tys. zł

Unikatowe modele powstały na zamówienie Jana Borysewicza

Oprócz gitar wiodących muzycznych marek – Fender, Gibson czy Ibanez, w kolekcji Borysewicza są też unikatowe modele, jak gitary lutnicze, wykonywane na zamówienie artysty. Jedną z nich zbudował dla niego Pavel Masloviec, znajomy lutnik z Los Angeles. Lider Lady Pank specjalnie podróżował do Stanów w 2016 roku, by sugerować, co można zmienić w budowie instrumentu. Dzięki temu uzyskał gitarę, której brzmienie, jak sam mówi, bardzo pasuje do jego stylu gry. Jest to jedyny taki egzemplarz na świecie. Wiąże się z nią również pewna anegdota. Podczas jej projektowania w pracowni lutnika Borysewicz dostrzegł leżącego na ziemi dolara i zażyczył sobie, żeby wbudować go w korpus instrumentu. Dlatego Pavel Maslowiec Custom Stratocaster zyskał przydomek „Dolar”.

Aukcyjna estymacja 25-35 tys. zł

Świecąca gitara Borysewicza

Aukcyjnym hitem jest też model Ibanez JEM20TH Steve Vai Signature 20th Anniversary, znany fanom Lady Pank jako „świecąca gitara”, z którą Jan Borysewicz pojawiał się na koniec niemal każdego koncertu podczas ostatniej solówki w utworze „Nana”. Gitara świeciła w ciemności, a w tle sceny wyświetlały się dopasowane do jej koloru wizualizacje.