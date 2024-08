Pozew przeciwko Seanowi „Diddy” Combsowi. Raperzy jako nowa mafia

„Ze względów bezpieczeństwa nie mówię, gdzie mieszkam. Zbyt wielu ludzi próbowało dowiedzieć się, gdzie się znajduję, zmieniałem lokalizacje i stany. (…) Z powodu tego pozwu większość ludzi nie chce nawet myśleć o współpracy ze mną, niezależnie od tego, czy współpracowali z Puffem, czy też chcą po prostu zobaczyć, co się stanie. Aby odnieść sukces w tej branży, trzeba pracować z kimś takim jak Puff lub Jay-Z, Dr. Dre, Kanye czy 50 Cent. (…) Mój album jest skończony. Jest zmiksowany i zmasterowany. Potrzebuję tylko kogoś, kto pomoże w marketingu i wydaniu. (…) Ale ludzie są zbyt przestraszeni, aby się w to angażować. (…) Nie mogę też wrócić do pracy z artystami jako muzyk, ponieważ podczas występów muszę zabierać ze sobą ochronę, a większość muzyków nie zarabia wystarczająco dużo, aby zapewnić sobie ochronę”.

Jones nie kryje obaw. „Dostałem groźby. Diddy ma na swojej liście płac wiele osób na wielu różnych stanowiskach. Jest bardzo wpływowy (…) Wszyscy widzieli wideo Cassie i jak traktował ją na hotelowym korytarzu. To jest właśnie osoba, z którą mam do czynienia. (…) Biznes muzyczny wydaje się bardzo skorumpowany”. (…) Jestem spłukany. Nie mam obecnie żadnego źródła dochodu. Co miesiąc próbuję dowiedzieć się, jak zostaną opłacone rachunki”.

Mimo wszystko Jones ma prosty cel: „Ludzie muszą zrozumieć, że Puff nie jest bogiem. To sprytny, nieuczciwy biznesmen. Kradł nagrania przez lata. To po prostu złodziej. On nie ma duszy. Żyje dzięki talentom innych ludzi”.

„Żadna inna firma nie podjęła takich kroków jak moja, aby zadbać o artystów i ich prawa do publikacji. Chodzi o uczciwość i uznanie wkładu, jaki ci artyści wnieśli w kulturę” – stwierdził Combs w oświadczeniu udostępnionym „Rolling Stone”.