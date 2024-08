Zespół stojący za takimi hitami jak „Love in an Elevator” i „Livin' on the Edge” opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym ogłosił odwołanie pozostałych koncertów w ramach pożegnalnej trasy. Podano także informacje na temat głosu Tylera.

„Spędził miesiące niestrudzenie pracując nad przywróceniem głosu do stanu sprzed kontuzji. ​​Widzieliśmy, jak się męczył, mimo że miał u boku najlepszy zespół medyczny. Niestety, jasne jest, że pełne wyzdrowienie nie jest możliwe” – czytamy w oświadczeniu. „Podjęliśmy bolesną i trudną, ale konieczną decyzję o wycofaniu się ze sceny koncertowej”.

„Głos Stevena to instrument jak żaden inny”

Tyler ogłosił, że uszkodził sobie struny głosowe we wrześniu 2023 roku podczas występu w ramach 40-koncertowej trasy pożegnalnej Peace Out: The Farewell Tour. Tyler poinformował wtedy, że uraz spowodował krwawienie, ale ma nadzieję, że zespół powróci.

„Zawsze chcieliśmy zwalić was z nóg podczas występów. Jak wiecie, głos Stevena to instrument jak żaden inny” – napisał zespół w oświadczeniu dla fanów.