Lady Blackbird, czyli nowa Nina Simone, gwiazdą Jazz Around Festival w Warszawie

Kameralne, ale pełne emocji interpretacje, przypomniały klasyki lat 60. i 70. - „Collage” The James Gang, „It'll Never Happen Again” Tima Hardina i „Wanted Dead or Alive” The Voices of East Harlem.

Płyta jest wspaniała i trudno się dziwić, że zadebiutowała na 6. miejscu UK Album Charts, a także znalazła się na szczycie UK Jazz Charts. Za tym sukcesem przyszły wznowienia z bonusami, a wokalistka stała się atrakcją festiwali.

Obecnie wokalistka przygotowuje drugi album.

A 28 czerwca wystąpią na festiwalu Nubya Garcia, Joel Cullpepper, Marcin Masecki Big Band, Wojtek Mazzolewski Quintet, zaś 29 czerwca — poza Lady Blackbird - Ania Szarmach, Poluzjanci, Emily King, Łona X Konieczny X Krupa.

