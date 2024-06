Zachowanie rapera tłumaczy teraz jego prawnik, Bradford Cohen. - Pan Scott został na krótko zatrzymany z powodu nieporozumienia - stwierdził mężczyzna. Jak podkreślił, "nie doszło do przemocy fizycznej". - Dziękujemy władzom za współpracę w celu szybkiego i polubownego rozwiązania sprawy - dodał.

Kim jest Travis Scott?

Pochodzący z Houston Travis Scott to obecnie jednen z najbardziej rozpoznawalnych raperów na świecie. W ciągu swojej ponad 15-letniej kariery zdobył dziesięć nominacji do prestiżowej nagrody Grammy.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy artysta ma problemy z prawem. Wcześniej występy Scotta spotykały się z wieloma problemami – na festiwalu Lollapalooza w 2015 roku, muzyk został oskarżony i aresztowany za zakłócanie porządku po tym, jak nakłaniał uczestników koncertu do ignorowania ochrony i rzucania się na scenę. W tym samym roku, na festiwalu Openair w Szwajcarii, zachęcał też fanów do zaatakowania mężczyzny, który wziął jego but podczas tego, jak rzucił się w tłum.

W 2017 roku po występie w Northwest Arkansas Scott został aresztowany za zachowania podobne do tych na Lollapalooza.