Opole’24. Pożegnano Jacka Zielińskiego i Jana Ptaszyna Wróblewskiego

W 2021 r. na swoich pięćdziesiątych urodzinach, z którego nagrania wyciekły do sieci, mówił „J**** PiS i Konfederację”, za co w czasach rządów pisowskiego prezesa TVP Jacka Kurskiego stracił pracę na Woronicza, gdzie był jurorem w programie „The Voice of Poland" i „The Voice Senior".

Reklama

Opole: Piasek i Kayah prowadzili koncert „Premier”

Teraz powrócił do Opola jako prowadzący koncert „Premier” wraz z Kayah, która też była na „czarnej liście”.

- Nie było mnie tyle czasu tutaj, że muszę się przebić! Moje pierwsze pojawienie się w Opolu od czasów moich 50. urodzin - nie do końca grzecznych, więc może kara była słuszna. Ale poprowadzimy z Kayah koncert "Premiery" - ogłosił Piasek na Instagramie TVP.

W konkursie „Premier” wystąpili Alicja, Lanberry, Józefina & Skubas, Łukasz Drapała, Piotr Cugowski, Zabłocki Osobiście & Czesław Mozil, Monika Lewczuk, Marcin Sójka, Tatiana Okupnik oraz Jan Górka.