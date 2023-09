Lady Gaga śpiewa z The Rolling Stones

Innym magnesem przyciągającym uwagę do singla jest gościnny udział Steviego Wondera, gwiazdy czarnej muzyki amerykańskiej, znanego szerzej z hitu "I Just Call To Say I Love You".



Ron Wood, gitarzysta Stonesów, tak wspomina sesję: „Po prostu wspaniale się go ogląda i słucha. Gra przeróżne, bardzo zróżnicowane rzeczy, tu na moogu, tam na prawdziwym pianinie, tutaj na pianinie elektrycznym, niewiarygodne rzeczy”.

Singiel z Lady Gaga jest wyjątkowy także z innego względu. Stonesi wielokrotnie gościli na koncertach uznane wokalistki, ale nigdy wcześniej nie dali żadnej z nich pierwszoplanowanej roli na studyjnej płycie. Goście śpiewali tylko w chórkach.

Richards, Jagger, zazdrość

Było dziełem przypadku, że wyjątkową rolę odegrała w „Gimme Shelter” z albumu „Let It Bleed” wokaliza Merry Clayton, którą Stonesi zaprosili do nagrań jako wokalistką sesyjną. Nie ujmowaną raczej w opisach nagrań na płytach, choć współpracowała m. in. z Elvisem Presleyem i Joe Cockerem. Kolejne wydania "Let It Bleed" perełkę wokalistyki musiały uwzględnić.



Ta wokaliza przeszła do historii, tak jak sam utwór, opisujący podejrzenia o zdradę dziewczyny Keitha Richardsa Anity Pallenberg z Mickiem Jaggerem na planie filmu „Performance”.



Nowa płyta Stonesów ukaże się 20 października.