Sensacje Dawida Podsiadło – ciąg dalszy

Koncert Dawida Podsiadły w Warszawie: "Lata Dwudzieste" w formule 360°

Teraz trzydziestoletni wokalista przedstawi na PGE Narodowym materiał z najnowszego albumu „Lata Dwudzieste” i zrobi to w formule 360°, czyli na ustawionej centralnie scenie.

Ten manewr przetestowało już U2 i Metallica. Dzięki temu można na stadion wpuścić więcej fanów. Organizatorzy przygotowali tym razem prawie 80 tysięcy biletów - za ok. 200 zł.

Warto przypomnieć, że bilety trafiły do sprzedaży, gdy Dawid Podsiadło wywołał sensację w Katowicach. Z zespołem Udary wykonał na Off Festivalu pierwszą płytę The Strokes „Is This It".