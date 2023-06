„The Sanctuary Years” Gary’ego Moore’a. Pamiętajcie o królu bluesa

Siła bluesa

„Back To Blues” z 2001 r. podejmował bluesowy wątek z najlepszych albumów takich jak „Still Got The Blues”.

– Był moment, że miałem w życiu za dużo bluesa, ale blues nigdy nie miał dość mnie – żartował, komentując „Enough Of The Blues”, kompozycję otwierającą płytę. Na płycie znajduje się cover „You Upset Me Baby” z repertuaru B.B. Kinga, ale też bluesy wykonywane przez brytyjskich gitarzystów z kręgu Bluesbreakers – Johna Mayalla, Micka Taylora i Erica Claptona, który mógł się poczuć nieco zazdrosny, słuchając „Stormy Monday”. Jednocześnie trudno nie zauważyć, że autorskie „Cold Black Night” zawdzięcza sporo ożywczej rytmice drum and bass z poprzedniej płyty. Eksperymentalnie zmiksowana solówka to totalny odlot.

Czytaj więcej Muzyka popularna Indiański taniec zwycięstwa Red Hot Chili Peppers w Warszawie Papryczki kończyły show na PGE Narodowym w wielkim stylu „Give It Away”. Jednak dostroili się do siebie i skoncentrowali po kilku konsultacjach, gdy rolę coacha zagrał Anthony Kiedis, który ruszył też do ataku, pomimo stabilizatora na nodze.

„Scars” z 2002 r. Moore postanowił nagrać w klasycznym trio. W składzie znalazł się perkusista Primal Scream Darrin Mooney oraz basista Skun Anansie Cass Lewis. Muzyk postanowił odświeżyć brzmienia Steviego Ray Vaughana i Jimiego Hendrixa, co słychać od razu w „When Sun Goes Down”, niesamowitej, mocnej kompozycji z całkowicie autorskiego albumu. Hendrixowskie inspiracje słychać w takich kompozycjach jak „World of Confusion” czy w trwającym 13 minut „Ball And Chain”, odpowiedzi na „Voodoo Chile”.

– Postanowiłem powrócić do lat 60. – mówił Gary.

„Power of the Blues” (2004) nagrało to samo trio, co „Scars”. Moore nie ukrywał, że tym razem zaintrygowała go amerykańska fala nowej muzyki takich zespołów jak The White Stripes, ale zawsze szedł własną drogą, na co składała się też niepowtarzalna wirtuozeria oraz powrót do jamowego grania. Po raz pierwszy od „Still Got The Blues” nagrywał na żywo, przebywając z muzykami w jednym pokoju.