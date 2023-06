Indiański taniec zwycięstwa Red Hot Chili Peppers w Warszawie

Frusciante, który na początku tournée w kwestiach wokalnych ograniczał się do chórku i potężnego ryknięcia w „The Heavy Wing”, teraz ujawnił ambicje wokalne. Sam z akompaniamentem gitary po raz pierwszy w historii zespołu zaśpiewał „Dream Boy/Dream Girl” z repertuaru Cynthia& Johnny – inna sprawa, że znakomicie i drapieżnie, ile sił w płucach. Potem dołożył do tego jeszcze po raz pierwszy od 1998 r. „Neighborhood Threat”, piosenkę Iggy’ego Popa – tak jakby chciał mieć swoje pięć minut niczym Keith Richards podczas koncertów The Rolling Stones. To nie integrowało jednak zespołu i cięło show na nie łączące się ze sobą kawałki.

Mówiąc językiem sportowym – decydująca okazała się chwila przerwy dla trenera, którym okazał się Anthony Kiedis, i po wymianie uwag między muzykami koncert nabrał nowego oblicza, co stało się w trakcie „Otherside”. Anthony śpiewał w przejmujący sposób, zaś Frusciante bardziej wkomponował się w zespół i strukturę piosenek. W reżyserce dźwięku zapanowano bardziej nad betonozą Narodowego, zapadła też nad nim pierwsza letnia noc i mocniej działały wizualizacje.

Wspaniale zabrzmiał „Eddie”, dedykowany van Halenowi, z najnowszej płyty „Return Of The Dream Canteen”, w którym John zagrał piękne solo. Wystarczyło spojrzeć na Kiedisa: oparł ręce na biodrach, a chociaż nic nie powiedział, jego mina i poza mówiły same za siebie: „No i co? Chyba widzicie zmianę? Teraz jest na pewno lepiej!”. Nie było żadnych wątpliwości!

Ballada „Soul To Squeeze”, była kolejną świetną kompozycją, zaś Frusciante ze swojego pięknie zniszczonego Fendera, na którym niewiele pozostało lakieru przy strunach, toczył delikatne dźwięki, podkręcając je vibratami.

Poziom andrenaliny podniosło funkowe „Me&Friends” z „Uplift Mofo Party Plan”, a potem Anthony po raz kolejny wziął na siebie ciężar interpretacji w „Don’t Forget Me”, gdy Frusciante towarzyszył mu skromnie vibratem.