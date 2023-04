Nie żyje Harry Belafonte, piosenkarz, działacz społeczny i aktor

Urodzony w 1927 roku Harry Belafonte był jednym z pierwszych czarnoskórych wykonawców, którzy zdobyli szerokie grono fanów zarówno jako aktor, jak i piosenkarz.



Reklama

Był pierwszym Afroamerykaninem nagrodzonym Emmy i pomysłodawcą nagranego w 1985 roku utworu "We are the World".



Zagrał kilkanaście ról filmowych i nagrał ponad 20 płyt.



Wielu pamięta go z charakterystycznego przeboju "Banana Boat Song (Day-O)”.