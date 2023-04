Sztuczna inteligencja kontra Drake. AI "sfałszowała" śpiew artysty

Rzecz w tym, że jest bardziej nieokiełznana cyberprzestrzeń, czyli TikTok, gdzie piosenka została zaprezentowana, zaś liczba odtworzeń tam przekroczyła 15 milionów.

Tworzenie nowych kompozycji z podrobionymi głosami to nie jedyny problem. Są one wklejane do oryginalnych nagrań innych artystów. W hicie Ice Spice „Munch (Feelin’ U)” również można było usłyszeć sfałszowany głos Drake'a, który stwierdził na Instagramie, że to kropla, która przelała czarę goryczy.

Warto zwrócić uwagę, że podróbki kluczowych zespołów gitarowych są tak niskiej jakości, że na razie Beatlesi i The Rolling Stones oraz ich następcy mogą spać spokojnie.