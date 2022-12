Nie mamy jeszcze pełnych danych o wartości światowego rynku fonograficznego, ale można się spodziewać, że za kilka tygodni padnie nowy rekord, a trzeba pamiętać, że w 2021 r. przychody branży wzrosły o 18,5 proc. i wyniosły 26 mld dolarów, nie licząc publishingu (ok. 14 mld dolarów) oraz koncertów. Goldman Sachs prognozował, że wszystkie te segmenty będą warte w 2022 r. ok. 88 mld dolarów, zaś do 2030 r. – 153 mld dolarów.

Lawina streamingu

Choć aktywność na rynku przejęć była mniejsza niż w 2021 r., kiedy wydano na ten cel ponad 5 mld dolarów, Concord nabył katalogi Tony’ego Banksa, Phila Collinsa i Mike’a Rutherforda z Genesis za 300 mln dolarów, podobnie ocenia się wartość katalogu Stinga. Przejął go Universal.

Rośnie znaczenie streamingu. Jak podało właśnie IPFI, międzynarodowa federacja producentów fonograficznych, płatne serwisy subskrypcyjne audio ma na świecie ponad 46 proc. wszystkich odbiorców muzyki, zaś w Polsce 30 proc. W rekordowym dniu do sieci trafiło 100 tys. nowych nagrań, zaś łączna suma w wiodących platformach wynosi ponad 100 mln.

Podsumowanie 2022 roku z muzyce Hity „Patient Number 9” Ozzy Osbourne’a, w którego nagraniu wzięli udział Jeff Beck, Eric Clapton, Tony Iomii, pokazuje że hard rock jest jak eliksir młodości.

„Revolution Comes in Waves”, druga płyta postpunkowej grupy Izzy and The Black Trees, to najciekawsza i najbardziej żywiołowa płyta młodych polskich artystów.

„Premiera” Voo Voo nagrana na żywo, choć w studio z udziałem Hani Rani i Mashy Natanson, potwierdza wielką klasę grupy założonej przez Wojciecha Waglewskiego.

W marcu Spotify, który ma 350 mln użytkowników i 150 mln subskrybentów, ogłosił, że za rok 2021 wypłacił branży muzycznej 7 mld dolarów, o 2 mld więcej niż w 2020 r. W Stanach Zjednoczonych prawie 90 proc. wpływów ze sprzedaży nagrań pochodziło ze streamingu. Był też platformą zaskakujących powrotów. Przebój Kate Bush „Running Up That Hill”, przypomniany w serialu „Stranger Thing”, zarobił w miesiąc 2,3 mln dolarów.

Jednocześnie tylko na amerykańskim rynku sprzedaż winyli w pierwszej połowie roku przekroczyła 19,4 mln egz., a to znaczy, że czarnych płyt sprzedało się nieco więcej niż CD. Łączna sprzedaż winyli może być większa niż w 2021 r. o ponad 100 proc. To najlepszy wynik od 30 lat.

Album „Uczta” sanah to największy polski bestseller płytowy roku Foto: mat. pras.

Dużych tantiem spodziewano się z TikToka, który ma w tym roku ponad miliard użytkowników z szacowanymi na 12 mld dolarów wpływami, a więc trzykrotnie wyższymi niż w 2021 r. Według najnowszych danych TikTok płaci trzy centy za każdy nowy filmik, w którym odtwarzana jest piosenka. Milion odtworzeń to 30 tys. dolarów.

Taylor i sanah

Goldman Sachs określał płatności TikToka dla branży w 2021 r. na 179 mln dolarów, koncerny mają więc dużo do wynegocjowania. Sugerowanym rozwiązaniem jest płatny serwis, tak jak w YouTube, który ma 2 mld użytkowników. Nawet jeśli część zapłaci, będą to ogromne pieniądze. YouTube jest dziś drugim po Spotify płatnikiem branży. Od czerwca 2021 r. do czerwca 2022 r. wypłacił 6 mld dolarów. Przychody z reklam przez 12 miesięcy wyniosły ok. 29 mld dolarów.

Mordercza była rywalizacja o tytuł najczęściej kupowanego albumu wydanego w 2021 r. Jednak gdy Taylor Swift, gwiazda popu z ambicjami, wydaje płytę - zawsze wygrywa. Według United Global Charts sprzedała ponad 4,2 mln egz. „Midnights” (liczone wraz z ekwiwalentem streamingu). Drugie miejsce zajął portorykański raper Bad Bunny z albumem „Un Verano Sin Ti” (3, 85 mln egz.), zaś trzeci był popowy Harry Styles i jego krążek „Harry’s House” (3,75 mln egz.).

W pierwszej piątce 2022 r. jest też „Proof”, pierwsza antologia południowokoreańskiej grupy BTS (3,52 mln egz.), która zawiesiła działalność w związku ze służbą wojskową. Album „Sour” Olivii Rodrigo, który był rekordzistą w 2021 r. z wynikiem 4,1 mln egz., zajął piąte miejsce – w 2022 r. sprzedało się kolejnych 3,15 mln egz.

W gronie megagwiazd jest The Weeknd. Co prawda nowy album „Dawn FM” sprzedawał się poniżej oczekiwań, osiągając wynik 1 mln egz., jednak wcześniejsze „The Highlights” rozeszło się już w 4 mln egz. Beyoncé sprzedała ok. 1,6 mln egz. „Renaissance”, zaś Drake dwukrotnie przekroczył granicę miliona kopii – solo z „Honestly, Nevermind” i z „Her Loss” w duecie z 21 Savage. Jest też pierwszym artystą, którego piosenki odtworzono w Spotify ponad 50 mld razy.

Inaczej ułożyła się czołówka przebojów. Według United Global Charts największym hitem (sprzedaż i liczba odtworzeń) była piosenka Harry’ego Stylesa „As It Was”. W pierwszej trójce znalazły się też „Stay” duetu Kid Laroi & Justin Bieber oraz „Me Porto Bonito” Bad Bunny’ego.

Podsumowanie 2022 roku z muzyce Kity Raper Kanye West, który starał się budować pozycję poprzez kontakty m.in. z Donaldem Trumpem, w świetle zeznań współpracowników okazał się fanem Adolfa Hitlera.

PGE Narodowy wyjątkowo przy okazji recitalu Andrei Boccellego został dobrze nagłośniony. Inne występy są dla fanów męką, która odbiera radość z koncertów.

Sala Kongresowa w Warszawie i przedłużający się od lat remont to powód do wstydu dla ratusza, tak jak dla rządu obstrukcja planów budowy nowoczesnej hali w stolicy.

W Polsce największym bestsellerem był album „Uczta” sanah. Śpiewając ambitny pop zdobyła Diamentową Płytę. W skomplikowanym systemie przyznaje się ją za łączoną sprzedaż w streamingu i na tradycyjnych nośnikach. Wpływy powinny wynieść minimum 500 tys. zł. Na koniec roku sanah wydała dodatkowo płytę z poezją.

W Spotify sanah zajęła drugie miejsce, bo trwa tam dominacja krajowego rapu. Liderem jest White 2115. Trzeci był zwycięzca z 2021 r., czyli Mata. Najlepszą piątkę zamykają SB Maffija i Oki. Zwrot w kierunku polskich wykonawców był tak duży, że pierwszy zagraniczny artysta The Weeknd jest notowany dopiero na 25. miejscu.

9 z 10 najpopularniejszych utworów w polskim Spotify było autorstwa naszych wykonawców, na czele z hitem „Lawenda” SB Maffiji. Nasz rynek dawał znać o sobie globalnie, gdy nowe płyty Oki, sanah, White 2115, Dawida Podsiadły czy SB Maffija trafiły do czołówki najczęściej streamowanych albumów w tygodniu premiery.

Show Dawida

Wartościowe płyty nie zawsze mogą liczyć na dobrą sprzedaż. Trzeba wspomnieć drugą płytę postpunkowej grupy Izzy and The Black Trees „Revolution Comes in Waves”. Brodka wróciła do śpiewania po polsku na epce „Sadza” przygotowanej z 1988. Albumem „Monomiasto” supergrupy Monofon pożegnał się przedwcześnie zmarły Budyń. Międzynarodowy rozgłos zyskała alternatywna płyta Trupa Trupa „B Flat A”. Voo Voo nagrało świetny album „Premiera”. T.Love odświeżył brzmienie na „Hau Hau”.

Wśród zagranicznych premier robiła wrażenie Sudan Archives, kalifornijska skrzypaczka i raperka, która fantastycznie połączyła nowe nurty na drugiej płycie „Natural Brown Prom Queen”. Epicki album „Car” nagrali Arctic Monkeys. Zróżnicowaną stylistycznie płytę „Earthling” wydał Eddie Vedder, wokalista Pearl Jam. Powrócili z Johnem Frusciantem Red Hot Chilli Peppers, wydając dwie płyty, w tym „Unlimited Love”. Nie zawiódł Ozzy Osbourne, który z innymi weteranami rocka nagrał „Patient Number 9”

Koniec pandemii dał zielone światło koncertom, ale burza uniemożliwiła występ Dua Lipy na Open’erze. Złe warunki dźwiękowe na PGE Narodowym psują radość z występów największych światowych gwiazd. A Dawid Podsiadło pobił kolejny rekord, zapełniając fanami stadiony w Gdańsku, Wrocławiu i Chorzowie.