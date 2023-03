W swej karierze Katie Melua, brytyjsko-gruzińska piosenkarka, gitarzystka oraz autorka tekstów, zdobyła od 2003 roku m.in. 56 platynowych płyt oraz dwie nagrody Echo Award. Wielokrotnie królowała na szczytach notowań na całym świecie.

Artystka otwarcie mówi o swoich muzycznych inspiracjach i autorytetach. Należą do nich m.in. Freddie Mercury, Nina Simone, Ella Fitzgerald, Philip Glass. W 2005 roku wystąpiła na jednej scenie z Brianem Mayem i Queen podczas koncertu na rzecz walki z AIDS.

„Quiet Moves” to trzeci singiel zapowiadający nowy album „Love&Money”. Ma charakter bardziej intymny i osobisty od poprzednich. Do napisania tej piosenki zainspirował artystkę niezwykle lekki i uspokajający taniec jej partnera. To właśnie spokój i oswajanie czasu wyznaczyły kierunek kompozycji. Utwory zamieszczone na najnowszej płycie opowiadają o samoakceptacji w obliczu zmian, a także o podejmowanych wysiłkach, by zrozumieć prostotę szczęścia.

Album wyprodukowany przez Leo Abrahamsa został nagrany latem 2022 roku w Peter Gabriel’s Real – World Studios w Anglii. Premiera odbędzie się 24 marca, a zaraz potem Katie Melua rusza w trasę koncertową. W Polsce zagra trzy koncerty – 11 kwietnia w Warszawie, 12 kwietnia w Gdyni oraz 14 kwietnia we Wrocławiu.