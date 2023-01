Nasze zainteresowanie pierwszą od 2011 r. w pełni premierową płytą Petera Gabriela „i/o” związane jest również z tym, że to w Polsce, w Krakowie, 18 maja w Tauron Arenie wybitny artysta rozpocznie swoje pierwsze od lat światowe tournée.

Przedsmak tego, co nas czeka w nowej odsłonie kariery pierwszego wokalisty Genesis, daje singiel „Panopticom”, który już trafił do sieci i serwisów streamingowych. Został wyprodukowany w supernowoczesnym studiu muzyka, czyli Real World Studios w Londynie. W nagraniach wzięli udział wieloletni współpracownicy: Tony Levin, David Rhodes i Manu Katché, wspierany przez elektroniczne brzmienia Briana Eno. Chórki zaśpiewała Ríoghnacha Connolly’ego z The Breath.

– Pierwsza piosenka opiera się na pomyśle, aby łączyć podobnie myślących ludzi, by świat mógł lepiej zobaczyć siebie i lepiej zrozumieć, co naprawdę się dzieje – napisał Gabriel. Tekst jest inspirowany m.in. pracą trzech grup, które monitorują na świecie przestrzeganie prawa oraz standardów klimatycznych. To Forensic Architecture, Bellingcat i współzałożona przez Gabriela pionierska organizacja ochrony praw człowieka WITNESS.

Gabriel tego nigdzie nie napisał, ale jego pomysł można uznać za pozytywną wersję modelu inwigilacji, jaką stworzył angielski filozof i teoretyk społeczny Jeremy Bentham w XVIII w. Panoptikomem nazwał projekt wielopiętrowego budynku na planie rotundy, służącego jako więzienie. Więźniowie osadzeni w celach zbudowanych na zewnętrznej osi, okratowanych, pozbawionych ścian mieli czuć się inwigilowani przez niewielką kadrę nadzorców, nie wiedząc, kiedy są obserwowani.

Gabriel proponuje Panopticom, czyli internetową sieć, umożliwiającą ludziom przesyłanie i monitorowanie znaczących danych społecznych, ekonomicznych, politycznych, naukowych i środowiskowych. Jak przekonuje, dane, gdy przejdą weryfikację, zostaną w Panopticom zapisane nieusuwalnym „cyfrowym atramentem”. Jako przykłady artysta podaje dokumentowanie zmian dorzecza Amazonki lub zmieniającej się topografii terenów pokrytym stałym lodem. Gabriel ujawnił również, że tak jak pierwsza piosenka z płyty okazała się w fazie pełni Księżyca, tak kolejne jego fazy będą kierować innymi planami wydawniczymi związanymi z płytą „i/o”. Każdy nowy singiel będzie też związany z istniejącym już dziełem sztuki. „Przyglądaliśmy się pracom wielu setek artystów” – powiedział Gabriel, a singiel „Panopticom” wizualnie ilustruje „Red Gravity” Davida Spriggsa, brytyjskiego artysty, który tworzy w Kanadzie.

Koniec problemów Bono

Rozpędu nabierają plany płytowe U2. Po dyskograficznych albumach „Songs of Innocence” (2014) i „Songs of Experience” (2017) w marcu ma ukazać się album „Songs of Surrender”, a jak podaje serwis internetowy Irlandczyków, dokładna data premiery ma być podana lada dzień. Wspomina się o 17 marca.

Będzie to czwarta kompilacja U2 po dwóch albumach best of i „U218 Singles” – kolecja 40 przearanżowanych i na nowo nagranych kompozycji zespołu, zarejestrowanych podczas covidowych lockdownów po zakończeniu tournée w Australii i Nowej Zelandii w 2019 roku. Fragmenty niektórych utworów można usłyszeć w audiobooku towarzyszącym wspomnieniom Bono.

„Ta sesja oznaczała również, że mogłem wreszcie poradzić sobie z problemem, który dręczył mnie od dawna: miałem wrażenie, że teksty kilku piosenek nigdy nie zostały do końca napisane. Teraz są. Tak sądzę” – ujawnił Bono.

40 utworów zostanie wydanych na czterech płytach w formacie winylowym i CD. Każda okładka pokaże jednego z muzyków – The Edge ma podobno odsłonić swoją łysinę. Mówi się też o wersji jednopłytowej – z 14–15 utworami. Można odnieść wrażenie, że kompilacja zawierająca aż dziewięć piosenek z dwóch ostatnich studyjnych płyt pozwoli im mocniej zaistnieć, są bowiem raczej niedoceniane, a może nawet nieznane.

Jak informują źródła związane z zespołem, całkowicie premierowa płyta, o której mówiło się do tej pory, że zatytułowana będzie „Songs Of Ascent” – może ukazać się do końca roku, choć nie jest to potwierdzone. Wiadomo jednak, że zespół pracował nad nowym albumem w pierwszych miesiącach 2022 r. na Bahamach i w Kalifornii, a album jest określany jako „zasadniczo ukończony”. Z tymi przeciekami związana jest informacja o planach związanych z koncertową rezydencją U2 w Las Vegas. Pełnowymiarowe tournée miałoby się zacząć w 2024 r.

W międzyczasie Adam Clayton zajęty był nagrywaniem ścieżki narracyjnej do filmu dokumentalnego telewizji RTÉ 1, zatytułowanego „Francis Bacon, The Outsider”, przygotowanego z okazji 30. rocznicy śmierci malarza urodzonego w Irlandii.

Tajemnica Stonesów

Ostatnim studyjnym albumem The Stones jest „Blue & Lonesome” z 2016 r., zbiór bluesowych klasyków, zaś ostatni w pełni premierowy album „A Bigger Bang” ukazał się w 2005 r. W międzyczasie Stonesi nagrali dwie premierowe piosenki „Doom and Gloom” i „One More Shot” na składankę „GRRR!” oraz „Living in a Ghost Town” w 2020 r. w czasie pandemii. Ostatnio jednak Stonesi widziani byli, jak opuszczają słynne nowojorskie studio Electric Lady. Prace nad płytą miała zawiesić śmierć perkusisty Charliego Wattsa, który wziął udział w niektórych nagraniach, zaś w innych Steve Jordan. Gitarzysta Ronnie Wood potwierdził, że płyta jest gotowa.