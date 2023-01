Jak napisał portal MusicBusinessWorlwide, po zamknięciu notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku 30 grudnia ostatniego dnia sesyjnego w roku, cena akcji Spotify wynosiła 78,95 USD, co odpowiada kapitalizacji rynkowej w wysokości 15,26 mld USD.

To znacznie mniej niż kapitalizacja rynkowa Warner Music Group. Cena akcji WMG na koniec notowania wyniosła 35,02 USD, co odpowiada kapitalizacji rynkowej w wysokości 18,03 mld USD. To prawie 3 miliardy dolarów więcej niż wartość rynkowa Spotify.

Jednak z najlepszym wynikiem zakończyła 2022 r. największa światowa firma fonograficzna, czyli Universal Music Group.

UMG zakończyła notowania w 2022 r. na amsterdamskim Euronext z ceną akcji 22,51 EUR, co odpowiada kapitalizacji rynkowej w wysokości 40,82 mld EUR.

Przy aktualnych kursach walut kapitalizacja rynkowa Universalu była warta 43,70 mld USD.

Innymi słowy, obecna publiczna wycena UMG jest prawie trzykrotnie wyższa niż Spotify.

To wszystko jest dalekie prognoz, gdy branżowe portale pytały, który z dwóch muzycznych gigantów - Universal czy Spotify - będzie wart więcej pod koniec 2021 roku?

W dniu 6 grudnia 2021 r. wyceny Spotify i UMG były zbliżone: UMG był wart 45,20 mld euro na amsterdamskim Euronext, a Spotify wart 44,44 mld USD na NYSE.

W tym samym dniu (6 grudnia 2021 r.) kapitalizacja rynkowa Warner Music Group wynosiła 21,46 mld USD, czyli o połowę mniej niż Spotify.

Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej i ma to w dużej mierze związek z wynikami akcji Universal i Warner w drugiej połowie 2022 roku.