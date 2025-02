150 mln zł ze Spotify dla polskiej branży muzycznej

Spotify oferuje bezpłatną wersję z reklamami, co odróżnia go od niektórych konkurencyjnych serwisów. Ten model nie tylko generuje przychody z reklam, ale także skutecznie konwertuje słuchaczy na subskrybentów Premium – ponad 60 proc. obecnych abonentów zaczynało od darmowej wersji Spotify.

Spotify działa w większej liczbie krajów niż konkurencja, ponieważ dostosowuje ceny subskrypcji do lokalnych realiów ekonomicznych. Dekadę temu panowało przekonanie, że niektórych rynków nie da się „zmonetyzować”. Jednak długoterminowe inwestycje w globalny model płatności za muzykę przynoszą efekty – szczególnie w krajach takich jak Indie, Brazylia, Meksyk czy Nigeria, gdzie Spotify odnotowuje dynamiczny wzrost.

Większe szanse artystów

„Niedawno natknąłem się na analizę ekonomisty Willa Page'a, który zwrócił uwagę na fascynujący fakt: każdego dnia publikowanych jest obecnie więcej utworów muzycznych niż w całym 1989 roku. W erze przed streamingiem artysta albo należał do elity, albo nie istniał na rynku. Bez kontraktu z wytwórnią i odpowiednich środków na globalną dystrybucję, nie było się częścią wąskiej grupy kilku tysięcy twórców, których płyty można było znaleźć na półkach sklepowych, ani jednego z 40 artystów regularnie granych w radiu.

Dziś każdy może nagrać utwór dziś i już jutro udostępnić go na Spotify. Dostęp do publiczności jest otwarty jak nigdy dotąd. Co więcej, system podziału przychodów w branży muzycznej nie koncentruje się już wyłącznie na kilku największych gwiazdach. Coraz większa liczba twórców ma szansę na rzeczywiste zarobki. W 2014 roku około 10 tys. artystów osiągnęło przychody na poziomie co najmniej 10 tys. dolarów na Spotify. Dziś znacznie ponad 10 tys. artystów zarabia ponad 100 tys. dolarów rocznie tylko z naszej platformy. To przełomowa zmiana - podkreśla wiceprezes Spotify.

W 2023 roku niezależni artyści wygenerowali na Spotify niemal 4,5 miliarda dolarów przychodów. Był to pierwszy rok, w którym ich udział w całkowitych przychodach branży muzycznej ze Spotify wyniósł około 50 proc. Różnorodność gustów fanów stale więc rośnie, a wraz z nią pula tantiem, co przekłada się na coraz większe przychody dla szerokiego grona twórców.