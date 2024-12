Taco Hemingway najpopularniejszy w Polsce wg Spotify Wrapped 2024

Spotify opublikowało Spotify Wrapped, czyli coroczne podsumowanie muzyczne, które najpopularniejszy serwis streamingowy prezentuje, sumując mijający rok w muzyce.

Spotify Wrapped 2024. Polska muzyka rządzi

Jak informuje Spotify polscy artyści zdominowali pierwszą dziesiątkę muzycznych liderów 2024 roku w platformie streamingowej. W następującej kolejności: Taco Hemingway, Gibbs, bambi, Oki, White 2115, sanah, Young Leosia, Mata, Szpaku. W pierwszej dziesiątce znalazł się tylko jeden zagraniczny artysta, i to na ostatnim miejscu – Travis Scott.

Spotify eksponuje, że na trzecim miejscu jest bambi, ambasadorka Spotify EQUAL Polska oraz artystka programu RADAR Polska. Trzeba dodać, że została liderką w grupie wiekowej 18–24 lata. W zestawieniu pierwszej dziesiątki obok bambi pojawiły się także sanah i Young Leosia, co odzwierciedla rosnącą rolę kobiet w polskiej muzyce: w tym roku trzy z dziesięciu najpopularniejszych artystów to kobiety, podczas gdy w 2023 roku była to zaledwie jedna. Co więcej, sześć z dziesięciu najczęściej odtwarzanych utworów wykonują artystki w porównaniu z pięcioma w roku poprzednim.

Pierwsza trójka najpopularniejszych piosenek w Spotify to „Woda Księżycowa” pod szyldem: Kubi Producent, bambi, Fukaj, stickxr „i like the way you kiss me” Artemas oraz „Drive” (Gibbs, Opał, Jonatan, 4Money). Lokalny rap również utrzymał swoją dominację, coraz śmielej łącząc się z popem i muzyką taneczną. Nieoczywiste gatunkowe połączenia, takie jak współprace Kiza i Bletki, Roxie Węgiel i Maty, Kubiego Producenta oraz Livki, na nowo definiują mainstreamową muzykę.