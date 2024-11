Spotify jest na dobrej drodze do pierwszego w historii dochodowego roku. Zgodnie z prezentowanymi przez firmę wynikami za trzeci kwartał (i prognozą na czwarty kwartał) spodziewa się osiągnąć roczny zysk operacyjny w wysokości 1,5 miliarda dolarów w roku kalendarzowym 2024. W ubiegłym roku Spotify zanotował stratę netto w wysokości 532 mln dolarów



Ilu abonentów ma dziś Spotify? Ich liczba stale rośnie

Globalna baza abonentów premium Spotify wzrosła w trzecim kwartale do 252 milionów płatników. Oznacza to wzrost o 12 procent, czyli o 6 mln. Miesięczna liczba wszystkich użytkowników wzrosła zaś o 11 proc. - do 640 milionów. Daniel Ek, założyciel i CEO Spotify oświadczył: - Nigdy nie byliśmy w lepszej sytuacji, dzięki doskonałej realizacji zadań przez nasz zespół.

Wraz z ogłoszeniem przez Spotify wyników za trzeci kwartał 2024 r. 12 listopada cena akcji streamingowego giganta wzrosła na giełdzie nowojorskiej, osiągając 14 listopada najwyższy poziom w historii (477,50 dolarów). Na zamknięciu sesji 15 listopada kurs opadł do 458,32 dolarów, ale to wciąż wystarczyło, aby Spotify osiągnął ogromną kapitalizację rynkową w wysokości 92 miliardów dolarów.

Nic dziwnego, że niektórzy z czołowych akcjonariuszy Spotify wykorzystali wzrost wyceny, spieniężając część swoich akcji. Wśród osób takich znajduje się współzałożyciel i dyrektor generalny Spotify, Daniel Ek.