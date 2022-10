Step Records od ponad 15 lat buduje swoją pozycję na polskim rynku hip-hopowym. Kanał wideo wytwórni, który jest największym polskim muzycznym kanałem na portalu YouTube, posiada aktualnie 3,6 miliona subskrypcji i plasuje się na pierwszym miejscu wśród kanałów wytwórni hip-hopowych. Wyświetlenia wszystkich teledysków opublikowanych przez Step Records w serwisie YouTube przekroczyły już 3,5 miliarda wyświetleń.

Dotychczas opolski label współpracował z wieloma liczącymi się artystami polskiej rap-sceny. Odpowiada za dystrybucję m.in.: QueQuality, czyli Quebonafide, BOR, BDF, 2020, Wiadomo oraz wielu innych wytwórni i artystów działających „na swoim”. Poszerzył także swoją ofertę o nowe modele współpracy w ramach „rozszerzonej” dystrybucji – przykładem tego jest np. Nizioł – raper posiadający własny label, ale korzystający z kanałów YouTube należących do Step Records, na którym pojawiła się niemal cała czołówka polskiej rapowej sceny. Katalog Step Records składa się z ponad 150 albumów. StepHurt Dystrybucja odpowiedzialna jest natomiast za kilkukrotnie większą ilość wydawnictw, które setki razy pojawiały się w zestawieniach typu OLiS.

- Grupa STEP to team ludzi pełnych zaangażowania i pasji do muzyki. Od ponad 15 lat są ważnym graczem na polskiej scenie hip-hopowej. Jestem przekonany, że razem stworzymy idealne warunki i przestrzeń dla młodych i utalentowanych raperów w Polsce. To wyraźny sygnał, że jesteśmy gotowi na nowe, ekscytujące projekty z obszaru urban - podkreśla Adrian Ciepichał, Managing Director Warner Music Poland. - Chęć ciągłego rozwoju towarzyszy nam odkąd pamiętam. Historia Step Records sięga bowiem 1989 r., kiedy nasi rodzice założyli pierwszą firmę, w której nazwie widniało słowo „Step”. Współpraca z Warner Music to dla nas kolejny etap rozwoju. W zespole WMP zobaczyliśmy bliskie naszemu podejście do biznesu, a we wspólnych działaniach widzimy ogromną szansę na synergię, dzięki której będziemy mogli dołożyć kolejną cegiełkę do rozwoju polskiego i europejskiego hip-hopu - dodaje Paweł Krok, współzałożyciel Grupy STEP.

Partnerstwo z Grupą STEP, to kolejny ważny inwestycyjny krok Warner Music Poland po związaniu się w maju 2022 z agencją koncertową BIG IDEA – również mocno osadzoną w rodzimym rynku hip-hop. Dzięki tej wyjątkowej synergii Big Idea, Step Records i Warner Music Poland będą kompleksowo wspierać najlepsze hip-hopowe projekty oraz utalentowanych artystów z całej Polski i nie tylko.