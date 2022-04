Rozdanie Fryderyków stanowi jeden z najważniejszych momentów roku w polskim przemyśle muzycznym, dlatego dołączenie do grona partnerów wydarzenia było dla nas decyzją naturalną. Cieszy też, że tak wielu spośród nominowanych artystów odnosi sukces na Spotify, zdobywając tam rzesze fanów. Dotyczy to na przykład Ambasadorek służącego wsparciu kobiet programu EQUAL: sanah, Kaśka Sochacka czy Hania Rani. Natomiast w gronie debiutów należy wyróżnić Szczyla oraz Dziwną Wiosnę, którzy byli również uczestnikami naszego programu RADAR, poświęconego wspieraniu wschodzących artystów.

Reklama

Na poznanie ostatecznej listy zwycięzców musimy poczekać do piątkowej gali, jednak bazując na naszych danych dotyczących popularności poszczególnych utworów i artystów w serwisie Spotify spróbowaliśmy wytypować możliwych zwycięzców kilku kategorii.

Z tej perspektywy zdecydowanym sukcesem okazał się utwór „I Ciebie też, bardzo” powstały w ramach inicjatywy/albumu Męskie Granie Orkiestra, w którym udzielili się Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło & Vito Bambino. Piosenka w Spotify osiągnęła niemal 36 milionów odtworzeń, co oznacza, że można o niej mówić jako o jednym z faworytów w kategorii utwór roku.

Czytaj więcej Muzyka popularna Tysiąc milionerów dzięki Spotify Największy portal streamingowy wypłacił 7 miliardów dolarów przemysłowi muzycznemu w 2021 r.

Wśród artystów ubiegły rok na Spotify zdecydowanie zdominowali Mata oraz sanah, którzy pod kątem liczby odtworzeni zajęli pierwsze miejsca w zestawieniach artystów i artystek w serwisie. Tym samym wydają się mieć bardzo duże szanse na zdobycie statuetek dla Artysty i Artystki Roku. W kategorii Zespół/Projekt Artystyczny Roku silną pozycję wśród nominowanych ma natomiast Kwiat Jabłoni, tworzony przez rodzeństwo Katarzynę i Jacka Sienkiewiczów.

Reklama

Ubiegły rok obfitował też w wiele mocnych debiutów, naszym zdaniem jedną z faworytek do otrzymania wyróżnienia za Fonograficzny Debiut Roku jest aktualnie najpopularniejsza polska raperka – Young Leosia. Jej hit „Szklanki” zanotował aż 29 milionów streamów, a album „Hulanki”. Wśród polskich artystek na Spotify w 2021 roku pod względem popularności wyprzedziła ją jedynie sanah.

Wśród artystów ubiegły rok na Spotify zdecydowanie zdominowali Mata oraz sanah

To właśnie w sanah i jej „Irence” upatrujemy jednego z faworytów w kategorii Album Roku Pop. To z niego pochodzi hit „Ale jazz!” z gościnnym udziałem Vito Bambino, który odtworzono ponad 40 milionów razy. Z kolei w kategorii Album Roku Rap największą szansę na statuetkę wydaje się mieć „Młody Matczak” Maty, z którego pochodzi najpopularniejsza piosenka tego roku na Spotify, czyli „Kiss cam (podryw roku)”. Czarnym koniem tej kategorii może okazać się album „Polska Floryda”, debiutującego rapera Szczyla, który również brał udział w naszym programie RADAR.

Z kolei jedną z faworytek do nagrody za Album Roku Indie Pop naszym zdaniem może być ambasadorka programu EQUAL Kaśka Sochacka ze swoją płytą „Ciche dni”, na której w niezwykle wrażliwy sposób porusza między innymi temat związku, obaw, wątpliwości i walki z samym sobą. W kategorii Album Roku Rock/Metal duże szanse na statuetkę ma natomiast album „Dziwna Wiosna” zespołu o tej samej nazwie, także artysta RADAR. Wśród albumów nominowanych do tytułu Albumu Roku Muzyka Alternatywna warto zwrócić uwagę na „Music For Film and Theatre” autorstwa Hania Rani, czyli kolejnej z Ambasadorek EQUAL. Na płycie znalazły się między innymi utwory z filmu „Jak najdalej stąd”, za które otrzymała nagrodę indywidualną na 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.