Morgenshtern to czołowy artysta rosyjskiego rapu w zestawieniach Spotify w 2021 r.

Teraz jego wideo clip „12”, dedykowany dwunastoletniemu bratu, zaczyna się jak typowa hedonistyczna, epatująca luksusem i seksem historia, choć w tle widać demonstrantów.

Przełamanie jest mocne: na Bentleya, w którym Morgenshtern rapuje i spotyka się z dziewczynami, spada deszcz krwi.

Czytaj więcej Muzyka popularna Bono i Waters przerwali milczenie w sprawie wojny Po długim milczeniu rosyjską agresję skomentował Roger Waters, który wcześniej na Instagramie, jeszcze przed wybuchem wojny, publikował link do artykułu Putina.

Nie ma złudzeń: czas wielkiej konsumpcji w Rosji się skończył, przerwała ją bezsensowna wojna: „Wielcy szefowie wyślą cię do rzeźni” – przestrzega raper ewentualnych poborowych, którzy mają pojechać na wojnę. Dodaje: „Ich nigdy nic nie obchodziło”.

Najmocniej brzmią wersy: „Mój drogi synu, no tak, tutaj, tutaj nad ranem, dach prawie wysadzono w powietrze (…) W tej chwili siedzimy w piwnicy, gdzie przygotowaliśmy schron przeciwbombowy”. To głos matki rapera, Ukrainki, Palaginy, również współpracowniczki muzyka i jego producentki, która przebywa w bombardowanej Ukrainie.

Wideo Morgenshterna odbierane jest jako kolejny dowód na przebudzenie środowiska muzycznego, które nie chce pozostać bierne wobec wojny rozpoczętej przez Putina.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Zełenski zaproszony do połączenia podczas gali Oscarów Amerykańska komiczka Amy Schumer, która w tym roku będzie współprowadzić galę wręczenia Oscarów, zaprosiła do udziału w ceremonii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Raper miał opinię raczej apolitycznego, ograniczył się wyłącznie do podważenia znaczenia roli, jaką w rosyjskim społeczeństwie odgrywają parady z okazji Dnia Zwycięstwa w II wojnie światowej. Spotkały go za to szykany.

Morgenshtern spokojnie odniósł się do międzynarodowych sankcji, które odcięły rosyjskich artystów i fanów m. in. od Spotify. „Nie będzie mnie na platformach” - napisał do prawie 8 milionów fanów na Instagramie. „Po raz pierwszy w życiu nie obchodzi mnie streaming.”

Teledysk „12” na Instagramie popierają inni raperzy Soda Luv i OG Buda i młody syberyjski raper-producent Slava Marlow. Najnowszy clip spotkał się z gorącym przyjęciem rosyjskim fanów.

Swoją antywojenną działalność kontynuuje Oxxxymiron, który najszybciej zareagował na agresję Rosji i w proteście przeciwko niej odwołał do czasu zakończenia wojny wszystkie koncerty w kraju.

Raper-dysydent wyjechał z Rosji i był gospodarzem koncertu w Stambule, który stał się jednym z centrum protestów młodych Rosjan przeciwko wojnie.

Na występ rapera przyszło 400 młodych fanów, zaś prowadzona w czasie występu zbiórka przyniosła 50 tys. dolarów na pomoc Ukrainie.