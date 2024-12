Koncert noworoczny z Wiednia przypomni zapomnianą kompozytorkę

Księcia Leopolda próbowano wyswatać z Izabellą hiszpańską, ale z misternych planów dyplomatycznych nic nie wyszło. A potem, gdy Konstancja urodziła mu syna, Lepoold ożenił się z nią w 1862 roku. To morganatyczne małżeństwo pozbawiło go prawa do dziedziczenia tytułów i majątku, ale nie wyrzekł się ukochanej kobiety. Ona zaś dla niego zrezygnowała z czynnej działalności artystycznej, jednak jej utwory kameralne i religijne były nadal wykonywane.

Konstancja Geiger Młoda Konstancja Geiger, litografia Gabriela Deckera, 1849 Foto: Gabriel Decker

Po śmierci Leopolda Konstancja Geiger przeniosła się do Paryża, gdzie zmarła w 1890 roku. Jest pochowana na cmentarzu w Montmartre.

Riccardo Muti zaproszony po raz siódmy

Walca „Ferdynand” Konstancji Geiger Wiedeńscy Filharmonicy zagrają pod batutą Riccardo Mutiego, którego zaprosili do poprowadzenia koncertu na powitanie 2025 roku. 83-letni włoski dyrygent to jeden z gigantów muzycznego świata. Kierował najsłynniejszymi zespołami świata, był wieloletnim dyrektorem mediolańskiej La Scali, do niedawna szefował Chicago Symphony Orchestra.

W dzisiejszych czasach, gdy współpraca dyrygenta z orkiestrą opiera się przede wszystkim na partnerstwie, Riccardo Muti, który nie ma łatwego charakteru, jest jednym z ostatnich muzycznych dyktatorów. Powodowało w przeszłości rozmaite konflikty, m. in. w La Scali, jednak Muti cieszy się tak olbrzymim autorytetem, że orkiestry chcą z nim pracować.