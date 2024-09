Rozpoczyna się batalia o bilety na Konkurs Chopinowski

To jedyna impreza z dziedziny muzyki klasycznej, która cieszy się nie mniejszym zainteresowaniem niż wielkie wydarzenia muzyki pop. Chopin jest niczym Taylor Swift, więc o bilety trzeba walczyć.

W przeciwieństwie do zdarzeń z showbiznesu tu nie ma jednak kalendarzowych zaskoczeń. Wszystko przebiega w tym samym rytmie i w tych samych, niezmienianych od 1955 roku datach. Od 1955 roku Konkurs Chopinowski odbywa się co pięć lat, jedynie w 2020 roku pandemia wymusiła opóźnienie o rok, ale teraz wszystko wraca na stare tory. Pierwsza sesja przesłuchań odbędzie się zatem 3 października, a ostatni występ finałowy – 20 października. I oczywiście po trzech etapach kwalifikacji, a przed finałem będzie jak zawsze dzień przerwy nie tylko na próby uczestników z orkiestrą, ale także, by uczcić rocznicę śmierci Chopina przypadającą 17 października.

Cennik biletów na Konkurs Chopinowski

Od 1 października będzie można kupować bilety na wszystkie etapy łącznie z finałem oraz na drugi i trzeci koncert laureatów. Sprzedaż biletów na koncert inauguracyjny i na wręczenie nagród połączone z występami laureatów zaplanowana jest na wrzesień 2025 roku.

Ceny są zróżnicowane, zależą oczywiście od miejsca na sali i od poszczególnych faz konkursu. Za wstęp na jedno przesłuchanie pierwszego etapu trzeba zapłacić 90–150 zł, etap drugi to 100 – 190 zł, trzeci – od 180 do 330 zł, finał zaś to - 300-500 zł. W podobnej cenie są też koncerty laureatów.