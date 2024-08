Sławny dyrygent oskarżony o sprzyjanie reżimowi w Wenezueli

Gustavo Dudamel to najbardziej znany dziś w świecie artysta z Wenezueli i najwybitniejszy wychowanek El Sistema, systemu edukacyjnego stworzonego w tym kraju pół wieku temu , a traktowanego jako wzór muzycznego kształcenia i podziwianego przez cały świat.

Gustavo Dudamel – cudowne dziecko El Sistema

El Sistema nie jest tradycyjnym szkolnictwem, skierowano ją do dzieci z najbiedniejszych środowisk, by uchronić je przed narkotykami, alkoholem, kradzieżami czy rozbojami. Zapełnia im czas wolny, zajęcia – oczywiście bezpłatne – odbywają się sześć dni w tygodniu, tuż po lekcjach w normalnej szkole i trwają niemal do wieczora.

Początki były skromne, pierwsze lekcje prowadzono w garażu w latach 70., w mieście Maracay. El Sistema szybko się jednak rozrastała, by w szczytowym okresie przemienić się w 184 centra we wszystkich stanach Wenezueli, skupiające prawie 300 tysięcy uczniów i 15 tysięcy nauczycieli.

Gustavo Dudamel, choć nie pochodził z nizin społecznych, też był uczniem El Sistema. W wieku 12 lat dyrygował już uczniowskim zespołem, a sześć lat później stanął na czele Simon Bolivar Youth Orchestra utworzonej z najlepszych wychowanków El Sistema. Gdy orkiestra zaczęła grać zagranicą, niemal wszędzie jej muzycy wzbudzali entuzjazm swoją żywiołowością, ale i precyzją.

Orkiestra Dudamela stała się wizytówka prezydenta Cháveza

Rządzący Wenezuelą prezydent Hugo Chávez uczynił wtedy z orkiestry wizytówkę swej polityki społecznej. Gustavo Dudamel mu wtórował: – My nie tylko kreujemy muzykę, my budujemy nowy kraj – stwierdził w jednym z wywiadów. Prezydent potrafił zaś do niego zadzwonić i prosić o poprowadzenie koncertu na jakiejś politycznej fecie w kraju, a Dudamel z reguły nie odmawiał.