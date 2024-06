Muzyczne Lato w Parku Ujazdowskim: Festiwal "Paderewski na Ujazdowie" rozpoczyna się już w sobotę!

Organizowany przez Fundację AveArte festiwal jest hołdem dla Ignacego Jana Paderewskiego, jednego z najznamienitszych polskich pianistów, kompozytorów i dyplomatów. Przez całe lato, w każdą sobotę, park wypełni się melodiami największych dzieł Paderewskiego oraz innych mistrzów muzyki klasycznej.

Warszawa po raz kolejny stanie się sceną dla wyjątkowego wydarzenia kulturalnego. II Festiwal Paderewski na Ujazdowie to seria 11 plenerowych koncertów, które odbywać się będą w każdą sobotę lata o godzinie 16:00 od 29 czerwca do 7 września 2024 roku przy pomniku Paderewskiego w Parku Ujazdowskim. To wyjątkowa okazja, aby mieszkańcy stolicy oraz odwiedzający miasto turyści mogli cieszyć się nie tylko muzyką klasyczną na najwyższym poziomie, ale także urokami jednego z najpiękniejszych stołecznych parków.

Ignacy Jan Paderewski, wybitny pianista, kompozytor, a także polityk i mąż stanu, zasłużył na szczególne miejsce w sercach Polaków. Jego twórczość i działalność polityczna miały ogromny wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Właśnie dlatego organizatorzy festiwalu zdecydowali się na uczczenie jego pamięci poprzez muzyczne spotkania w malowniczym otoczeniu przyrody.

Wśród artystów, którzy wystąpią podczas festiwalu, znajdują się uznane osobistości sceny muzycznej. Usłyszymy m.in. Karola Radziwinowicza, Krzysztofa Herdzina, Michała Szymanowskiego, Gregoriia Vasileva, Jekaterinę Drzewiecką, Hyuka Lee, Piotra Sałajczyka, Pawła Kowalskiego, Kacpra Żeromskiego, Jana Bieniasza, trio akordeonowe ThreeK TRIO czy kwintet dęty Cracow Golden Quintet. W repertuarze znajdą się zarówno utwory Paderewskiego, jak i kompozycje innych wielkich mistrzów: Liszta, Mozarta, Brahmsa, Beethovena, Gershwina i wielu innych.

"Chcemy, aby letni festiwal Paderewski na Ujazdowie stał się nie tylko wydarzeniem muzycznym, ale także miejscem spotkań i integracji społeczności Warszawy. Wierzymy, że muzyka klasyczna w plenerze to wyjątkowe doświadczenie, które może być dostępne dla każdego" – mówi Wiesław Dąbrowski, prezes Fundacji AveArte, organizator festiwalu.