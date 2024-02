W polskiej tradycji „Harnasie” są postrzegane jako utwór w mistrzowski sposób przetwarzający motywy muzyki ludowej, natomiast w warstwie tanecznej był najczęściej prezentowany jako folklorystyczny obrazek z naszych Tatr. Wayne McGregor postanowił pozostawić trójkę głównych postaci: dziewczyny oraz dwóch mężczyzn, w oryginalnej wersji walczących o względy dziewczyny.

– Taniec opiera się na trzech fundamentach, są nimi: ciało, czas i przestrzeń – tłumaczy Wayne McGregor. – Ciało to oczywiście tancerze, którym zawsze pozostawiam swobodę w wyrażaniu samych siebie. Ponieważ tym razem nie zobaczymy ich na żywo na scenie, lecz byli filmowani z wielu kamer, do mnie należy to, jak ostatecznie zostaną pokazani. Czas w tańcu narzuca przebieg muzyki w „Harnasiach” oczywiście granej na żywo.

Jak wykorzystać drony i AI w tańcu

I jest trzeci, tym razem szczególnie istotny, element: przestrzeń. Nie będzie nią jak w konwencjonalnych przedstawieniach teatralna scena, ale ogromna, przestrzenna instalacja wideo, która ma się unosić nad estradą. Będą też na nich ujęcia tatrzańskich krajobrazów filmowanych również przy użyciu dronów. Obraz, jaki zobaczy publiczność, ma ulegać nieustannym przekształceniom przez sztuczną inteligencję.

– Zależało mi na ułożeniu w nowy sposób relacji między ciałem a krajobrazem, stosowanie zaś rozmaitych algorytmów interesowało mnie od dawna – mówi Wayne McGregor. – Zresztą komputery też od dawna wykorzystuję w pracy, szukając nowych sposobów pokazywania emocji. Ekspresja w tańcu może być przecież wyrażana na bardzo wiele sposobów.

Na pytanie, czy nie obawia się, że istnieje cienka granica między kreacją stworzoną przez artystę a tym, co może dać AI, Wayne McGregor odpowiada: – Technologia i taniec od dawna są w różny sposób ze sobą połączone, choćby w muzyce – nie tylko techno – tworzonej do tańca czy w filmowych scenach tanecznych. AI wymaga jednak nowych danych od człowieka, dotyczących tego, co ja tworzę z tancerzami. Tak więc praca z technologiami jest tak samo kreatywna jak próby w studiu. AI nigdy nie zastąpi żywego tańca, natomiast tancerze nie są w stanie zrobić pewnych rzeczy, które może zaproponować AI.

A potem jeszcze dodaje: – Technologia pozwala wiele rzeczy zrozumieć, odkryć detale, dzięki którym język tańca może być ciekawszy. AI jest dla choreografia jak lustro, w którym może obejrzeć swoją pracę, dowiedzieć się więcej o ciele tancerzy. W przypadku „Harnasi” po raz pierwszy miałem możliwość poznania ścisłych związków między choreografią a krajobrazem. Po raz pierwszy mogłem też z ciał tancerzy ułożyć pewną mapę, na którą zostały nałożone ujęcia krajobrazów. I tak oto krajobrazy zatańczą w mojej choreografii.