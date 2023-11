Czerwona suknia Marii Callas

Uznano, że gwiazda zlekceważyła prezydenta i publiczność, tym bardziej że widziano ją w sylwestra w jednym z rzymskich klubów. Dyrekcja opery skreśliła Marię Callas z kolejnych przedstawień, ona zaskarżyła to do sądu, proces ciągnął się kilkanaście lat, i ona go wygrała, ale do Rzymu nie miała już wstępu,

W lutym pojechała za to na tournée do Ameryki, gdzie po początkowych sukcesach w Chicago i w Nowym Jorku wdała się w konflikt z dyrekcją Metropolitan za źle jej zdaniem ułożony kalendarz przedstawień. Spór doprowadził do całkowitego zerwania stosunków.

Podobnie stało się wiosną w La Scali. Co prawda mediolańska publiczność zawsze była bardziej życzliwa dla Marii od rzymskiej i spektakle kończyły się wielkimi owacjami, ale nie lubił jej dyrektor teatru, więc i tu doszło do konfliktu i primadonna postanowiła już do La Scali nie wracać.

Lepiej było za to po wakacjach, bo odniosła wielki sukces w Londynie, tym niemniej potrzebne było jej równie entuzjastyczne przyjęcie grudniowego występu w Paryżu, gdzie nigdy wcześniej nie śpiewała.

Kreacje na widowni

Francja przyjęła ją z wielkimi honorami. Na koncert przybył prezydent René Coty oraz wiele gwiazd i –jakbyśmy dzisiaj powiedzieli – celebrytów. Swoistą paradę długich sukien, brylantowych kolii i etoli można fragmentarycznie obejrzeć teraz na filmie, gdy po czerwonym dywanie wyłożonym na schodach Palais Garnier wchodzą m.in. Edward, książę Windsoru, ze swoją amerykańską małżonką, młoda i niezwykle piękna Brigitte Bardot czy Charlie Chaplin.