Generał Kitliński objął funkcję dyrektora generalnego Służby Więziennej 30 stycznia 2015 roku, po tym jak został odwołany jego poprzednik gen. Cezary Grabarczyk.

Odwołany Dyrektor rozpoczął karierę zawodową 30 lat temu — 1993 roku pracował jako młodszy wychowawca w Zakładzie karnym w Żytkowicach. W następnym roku został skierowany do Szkoły Oficerskiej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, po jej ukończeniu objął stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie, funkcję tę pełnił od 2007 roku do 2013 roku, kiedy to został powołany na zastępcę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Po tym objął fotel Dyrektora Generalnego Służby Więziennej bezpośrednio. 29 czerwca tego roku został awansowany na stopień generała inspektora w czasie Święta Służby Więziennej.

Generał Jacek Kitliński został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w 2021 roku, Złotym Medalem za Zasługi dla Policji w 2013 roku oraz Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” w 2015 roku.