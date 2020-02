Harvey Weinstein uznany winnym gwałtu

Proces byłego producenta filmowego jest przełomowy dla ruchu #MeToo. Harvey Weinstein był królem w Hollywood. Często od niego zależało, kto zrobi karierę, a kto nie będzie miał takiej możliwości.

W październiku 2017 roku po materiałach, które ukazały się w "New York Times" i "New Yorker" Weinstein został oskarżony przez wiele kobiet o nadużycia seksualne. Oskarżono go również o zawieranie ugód w celu uciszenia tych historii.