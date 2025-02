„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym tytułem prasowym w 2024 r.

Drugie miejsce wśród tytułów prasowych zajęła „Gazeta Wyborcza” z wynikiem o blisko 2 tys. powołań gorszym, a na trzecim miejscu uplasował się „Fakt”, który był cytowany aż 18 tys. razy mniej od „Rzeczpospolitej”.

– Choć Elon Musk ogłosił, że jedynymi prawdziwym mediami są użytkownicy należącego do niego serwisu X (dawniej Twitter), ranking cytowalności pokazuje, że tradycyjne media nie tylko nie przeszły jeszcze do historii, ale że to one nadają ton publicznej debacie pozostając liderami opiniotwórczości. Pierwsze miejsce „Rzeczpospolitej” jako najbardziej cytowanego tytułu prasowego pokazuje, że nasze informacje, wywiady, analizy są doceniane zarówno przez naszych czytelników, ale też przez inne media, które się na nas powołują – mówi Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.

Według raportu Instytutu Monitorowania Mediów „Rzeczpospolita” jest też zwycięzcą zestawienia najbardziej opiniotwórczych mediów biznesowych w 2024 r. Zajmujący drugą pozycję „Dziennik Gazeta Prawna” zanotował ponad dwukrotnie gorszy wynik. W rankingu wszystkich mediów w Polsce „Rzeczpospolita” zajęła drugie miejsce ustępując pola o zaledwie 322 cytowania stacji TVN24.

Od lat „Rzeczpospolita” jest jednym z czołowych i najbardziej szanowanych tytułów w Polsce, utrzymując dominującą pozycję pod względem liczby cytowań w mediach. W 2024 r. „Rzeczpospolita” została uhonorowana tytułem najbardziej opiniotwórczego medium dekady. W latach 2014-2023 była cytowana łącznie blisko 200 tys. razy.