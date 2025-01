Wstępne oferty na TVN. Są pierwsze oficjalne informacje

„Powiedz to Kobiecie", nowy podcast „Rzeczpospolitej"

Podcast „Powiedz to Kobiecie" to najnowsza propozycja w bogatej ofercie audycji „Rzeczpospolitej". Twórczynie programu, Anna Zejdler i Marzena Tabor-Olszewska będą rozmawiać w nim o wszystkim, co ważne dla kobiet. Nowe odcinki publikowane będą raz w tygodniu, w soboty, o godz. 17.00.